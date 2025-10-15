快訊

陸擬擴大台胞證落地簽口岸 陸委會：吸引力有限、涉台部門「充業績」

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
大陸國台辦15日宣布，擬擴大辦理落地申請一次有效台胞證入境口岸範圍，陸委會冷回稱，相信對國人的吸引力十分有限。聯合報系資料照
大陸國台辦今日宣布，為讓台胞來大陸更加便利和安全，擬擴大辦理落地申請一次有效台胞證入境口岸範圍，對此，陸委會冷回表示，不排除此措施的背後目的，是陸方涉台部門提出來「充業績」，相信對國人的吸引力十分有限。

大陸繼面向台灣民眾推出「首來族」門票免費、申辦台胞證免證件費後，再度加碼惠台政策。國台辦發言人陳斌華15日在例行記者會上宣布，為進一步擴大開放，大陸有關職能部門擬於近期將台灣居民來大陸落地辦證口岸範圍，擴大至全部符合條件的口岸。

目前大陸有46個城市口岸開放辦理台胞證落地簽。陳斌華表示，政策措施詳情和落地辦證口岸清單，將由有關職能部門適時發布。

陸委會15日下午透過書面回應，陸方推出相關措施的背後目的，「不排除是涉台部門今年對台工作績效乏善可陳，只能不斷提出各種方案充業績」，相信對國人的吸引力仍然十分有限。

陸委會並指，對於近年國人反映赴陸遭拒絕入境、失聯、不當留置盤查或疑似被限制人身自由的案件，有持續增加的趨勢，陸方應該要正視我國人赴陸人身安全的問題及確保相關權益。

陸委會表示，政府仍要提醒國人，中共執法不確定及法治長期欠缺透明，導致國人赴陸可能觸法或遭入罪之人身安全風險大增，「不要被中共的惠台措施所影響」，建議赴陸前仍要審慎評估相關人身安全風險，確保自身安全。

根據陸方「台灣居民來往大陸通行證簽發服務指南」，目前台灣民眾可在海口、三亞、廈門、上海、北京、南京等46個城市口岸的出入境管理機構，申辦次出入境有效台胞證。而根據海基會整理，其中包含北京首都機場、上海浦東與虹橋機場、廈門五通碼頭、福州馬尾碼頭等。

