快訊

始祖鳥聯手蔡國強「西藏炸山煙火秀」爆爭議 陸官方開鍘多人

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
蔡國強在西藏喜馬拉雅山山脈以爆破方式燃放大型藝術煙花「升龍」，形成一條3,000米長的彩色「巨龍」。圖／截自網路影片
蔡國強在西藏喜馬拉雅山山脈以爆破方式燃放大型藝術煙花「升龍」，形成一條3,000米長的彩色「巨龍」。圖／截自網路影片

加拿大戶外品牌始祖鳥（Arc'teryx）與國際知名爆破藝術家蔡國強，9月在西藏喜馬拉雅山脈放煙火的藝術項目引發生態保護爭議。對此，西藏日喀則市調查核查組15日發出情況通報指，煙火秀活動涉及進入高原脆弱生態區、草地受損及煙花殘留清理不徹底，並對野生動物造成短時驚擾，相關單位和責任人已依法立案查處。

央視新聞報導，通報指出，9月19日16時30分，北京蔡國強藝術工作室在江孜縣熱龍鄉查瓊嘎日山體策劃實施《蔡國強：升龍》煙火秀，網上發布的活動影片引發關注。事件發生後，日喀則市委、市政府立即成立多部門調查核查組，並邀請專業機構及權威專家參與，依法開展調查核查工作。

通報寫道，經核查，煙火燃放區域海拔4,670公尺至5,020公尺，影響草地面積30.06公頃，燃放1,050盆，燃放時長約52秒。日喀則委託專業機構布設75個大氣、地表水、土壤監測點，90個生物多樣性監測點，30部紅外感應相機。

通報續指，現場踏勘、系統採樣及數據分析顯示，平整作業、踩踏及車輛碾壓造成土壤草毯層破壞15.29畝；煙花殘留物及塑料碎屑清理不徹底；煙花瞬時強光和巨響對野生動物造成短時驚擾。報告認為，事件對高原生態屬局部干擾，短期直接污染及破壞有限，但潛在生態風險需監測跟蹤。

對涉事主體核查顯示，北京蔡國強藝術工作室存在進入生態脆弱區從事破壞草原、煙花殘留物清理不徹底等行為，涉嫌違反《中華人民共和國青藏高原生態保護法》第46條第3、4款及《中華人民共和國草原法》第49條，日喀則市相關部門依法立案查處。日喀則市已委託進行生態環境損害賠償鑑定評估，依法追究北京蔡國強藝術工作室及「始祖鳥」品牌生態環境損害賠償與修復責任，並開展長期監測及後續評估。

關於活動審批核查，經核實，煙花秀活動系江孜縣委、縣政府主要領導未經集體研究批准，存在違規決策；縣委、縣政府及相關部門存在請示報告制度不落實、執法監管不到位及依法履職不力。通報表示，自治區紀委監委、黨委組織部已按程序對縣委書記陳昊立案審查調查並免職；對縣長多吉普拉立案審查調查。

同時，日喀則市委和市紀委監委、市委組織部已對縣委常委、宣傳部部長倉木決，政府副縣長崔國祿、黃紅梅，縣委宣傳部常務副部長李靜立案審查調查；對縣委常委、政法委秘書桑布誡勉；對政府副縣長、公安局局長李積平免職；對市生態環境局江孜縣分局局長次成江措，及縣自然資源和林業草原局黨組書記達次免職並立案審查調查。

北京 西藏 煙火秀 喜馬拉雅山

