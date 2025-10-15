稀土戰！美稱加徵100%關稅與否全看北京做法 陸：一邊談一邊恐嚇

美國貿易代表葛里爾14日表示，美國總統川普仍可能在11月1日或更早，對中國大陸商品加徵100%關稅，具體時點將取決於北京在稀土爭端中的後續動作，「許多情況將視中國的行為而定。」對此，中國大陸外交部回應，美國一邊要談一邊恐嚇，這不是與中方打交道的正確之道，敦促美方盡快糾正錯誤的做法，關稅戰、貿易戰沒有贏家。

在15日下午的例行記者會上，路透提問，葛里爾表示，對中國商品加徵100%關稅無論是在11月1日或更早生效，都取決於中國的做法。他還表示，中國官員對最新的稀土出口限制發表了相互矛盾的聲明，外交部有何回應？

大陸外交部發言人林劍表示，中方的主管部門已經就稀土出口管制的政策闡明立場，中國依法對相關的物項實施出口管制，目的是更好地維護地區與世界的和平與穩定，履行防擴散等國際義務，這也符合國際慣例。中方的立場一以貫之，清清楚楚。

林劍續指，「倒是美方一邊要談，一邊威脅恐嚇，加徵高額關稅，出台（公布）新的限制措施，這不是與中方打交道的正確之道。我們敦促美方盡快糾正錯誤的做法，在平等、尊重、互惠的基礎上，通過對話協商解決有關問題。」

至於是否有任何外國政府或大使館聯繫過相關部門，要求澄清這些新的出口限制到底是什麼？林劍僅回「這個問題建議你向中方的主管機關了解。」

此外，就川普指控中國故意停止進口美國大豆，並表示作為報復措施，將停止從中國進口食用油。林劍表示，中方在處理中美經貿問題上的立場是一貫的、明確的，貿易戰、關稅戰沒有贏家，不符合任何一方利益，雙方應在平等、尊重、互惠的基礎上協商解決有關問題。

此前，北京當局在上周宣布對稀土出口實施全面限制。若措施生效，恐衝擊美國的國防、科技、半導體與汽車產業。川普則威脅加徵大規模關稅作為威脅，等同切斷全球兩大經濟體的貿易往來。