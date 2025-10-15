關稅戰、貿易展只會兩敗俱傷 陸駐美大使謝鋒：台灣問題最具顛覆性

美中貿易衝突再起，中國大陸駐美大使謝鋒指出，關稅戰、貿易戰打不得，只會兩敗俱傷，美方應迴歸理性。同時，他強調台灣問題是對中美關係最具顛覆性的問題，美方務必恪守一個中國原則，停止錯誤信號。

據陸駐美使館官網15日消息，美中關係全國委員會14日在紐約舉行2025年度頒獎晚宴，謝鋒在晚宴上指，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係，不僅攸關兩國民眾福祉，更關乎世界前途命運。在兩國元首戰略引領下，中美關係前一階段好不容易降溫趨穩，但近日風波又起。

針對如何讓兩國民眾和國際社會安心放心，謝鋒提出三點意見：關稅戰、貿易戰打不得，不會有贏家；堅持相互尊重、和平共處、合作共贏的大方向不動搖；起而行之，匯聚各界促進中美交流合作的磅礴力量。

謝鋒指，過去5個多月，中美經貿團隊舉行4次會談，達成積極共識，穩住雙邊經貿關係，讓兩國民眾和世界鬆口氣。但美方並未停止對華經貿科技遏制打壓，9月馬德里會談後短短20多天內，美方將多家中國實體列入出口管制清單和特別指定國民清單；透過穿透性規則擴大受管制企業範圍，影響數千家中企；更執意落地對華海事、物流和造船業301措施，大搞「國別歧視」，對中方擁有、運營甚至參與建造的船舶都徵收「港口費」。

謝鋒稱，美方舉措嚴重損害中方正當合法權益，衝擊國際經貿和海運秩序，破壞全球產供鏈安全穩定。美方再次威脅提高對華關稅後，美國股市匯市應聲下挫，並引發全球市場恐慌，給世界經濟蒙陰影。

他認為，正反兩方面經驗告訴我們，關稅戰貿易戰只會兩敗俱傷，平等、尊重和互惠才是妥處分歧唯一出路。中方不願打，但絕不會坐視自身權益遭損害、國際經貿規則受破壞。美方應回歸理性，停止極限施壓，在相互尊重、平等協商基礎上，通過對話解決關切，不要再走經貿關係緊張升級的老路死路。

謝鋒再指，新形勢下，中美共同利益不是減少，而是增多了；雙方合作的戰略價值不是下降，而是上升了。毋庸諱言，中美歷史、文化、制度、國情不同，難免存在分歧，但不能被偏見疑忌主導決策，不能讓衝突對抗定調雙邊關係，而應尊重彼此核心利益和重大關切，努力做夥伴朋友而非對手敵人。

談及台灣問題，謝鋒表示，「台灣問題是對中美關係最具顛覆性的問題，一個中國原則和中美三個聯合公報關乎中美關係政治基礎，必須堅定恪守。美方務必謹言慎行，停止歪曲聯大第2758號決議，停止散布『台灣地位未定』謬論，不向台獨勢力發出任何錯誤信號。」

謝鋒在最後說，中美交往史有風有雨是常態，風雨兼程、克難前行是主流，是大勢。「面對變亂交織的世界，我們有一千條理由把中美關係搞好，沒有任何藉口把中美關係搞砸。有志者事竟成，辦法總比困難多，路在腳下，事在人為。」