【重磅快評】國台辦改每周開記者會耐人尋味 為了和平還是戰爭？

國台辦發言人陳斌華今宣布，為更好闡述中共中央對台方針政策，及時回應海內外對涉台議題的關切，國台辦例行記者會從這個月起增加舉辦頻次，由現行的每月兩次增至每週一次。

這個訊息，頗耐人尋味。

的確，在訊息爆炸、網路密布的時代，用一個月兩次的頻率開記者會，對時局大事作出回應時，菜都涼了。國台辦可能發現，這讓他們在回應兩岸形勢時，處於不利局面。

就譬如，最近國民黨主席選舉，幫郝龍斌助選的趙少康三番兩次開記者會，指責中共介選。受限於過去一個月兩次的頻率，國台辦就失去了立即在記者會上澄清、甚至駁斥的契機。

今天陳斌華恰恰就回應了這道題目，他說，我們關注國民黨主席選舉，但這是國民黨的內部事務。更重要的一句話是：「大陸部分網民的言論不代表官方立場」。意思無非是，趙少康點名的那些頻道、博主，都只是大陸普通網友的言論，跟中共沒有任何一絲牽連。算是客氣地反駁了趙少康的指控。

可是現在說有用嗎？要相信的、可能相信的，都已經信了。介選的罪名在一些人的心裡，北京也是揹定了。

過去國台辦的例行記者會甚至還有放暑假的規矩，炎炎夏日的七、八月份，就像是發言人及其背後整個運作系統的年度犒賞似的，各自該吃吃、該喝喝，該遠行度假，此時最相宜。例行記者會暫停營業，這段時間天塌下來，都不必管，除非台灣宣布獨立。

這有點像中共高層的北戴河傳統，一眾領導在8月某一段時間，就神秘地在人間消失。當然，他們都到了北戴河這地方悠哉、徜徉去了。雖然美其名說是到那裡去辦公的，甚至有時也可開個「北戴河會議」，將平常解決不了的事情，政治局幾個常委及一些重要幹部湊在一塊，好歹談出個共識來，等回到北京就照著辦。但主要的目的，卻仍是度假。

現在，國台辦發言系統未來還放不放暑假不知道，但改成每周一次開，就一定會貫徹下去。但這麼改恐不是心血來潮，也絕不只是被動地覺得發言回應緩不濟急而已，顯然是想要更加積極主動地去塑造兩岸的格局。

現在兩岸出現一些新的形勢。由於賴清德過度傾向美國，而川普政府則試圖掏空台灣的半導體產業，又要求台灣大幅提高軍費，標準從國防開支GDP占比的3%、5%、一路飆到10%，台灣人民感到兩岸開戰已猶定時器滴滴作響。在擔驚受怕之餘，一部分人開始改變對美、中的既定印象與看法，更願意接受北京方面的說詞與論述。

這一現象從館長陳之漢數度赴陸後一改舊觀，開始全力擁抱對岸，還大力為大陸的建設與效率宣傳，卻並未引發嚴重掉粉後果，即可窺其一豹。

國台辦將記者會改為每周一次，一方面是想要更迅速地滌除、或反駁民進黨所試圖散布的兩岸認知迷霧，以免兩岸在某種無意識狀態下觸發戰爭；另一方面是更加積極地試圖在美國走向衰落的過程中，扭轉台灣多年以來親美反中的情結。

換言之，國台辦要更加認真地爭取台灣人心了。若用負面詞彙，也可說成是統戰。但能促進兩岸相互了解的統戰，也不必過度排斥。

國台辦舉辦定期的例行記者會不過十餘年時間，當時是馬英九執政時期，兩岸史上首次進入到交流互動的快車道，雙方簽署協議無數，交流引發的正負案件更是暴增，國台辦必須以制度性的記者會解答各方疑問與迷惑。但這一超過10年的操作方式，畢竟還留存著放暑假那樣的具社會主義特徵的閒散風格。

如今，當國台辦決心要去適應現代資本主義資訊社會的快速節奏，而改變行之多年的作法時，它勢必是為了新的政治形勢、歷史階段而來的。

無論如何，誰都希望這個小小的改變，是為了增進兩岸和平、往來而生，而不是只為了防範一場可能的戰爭所帶來的巨變。