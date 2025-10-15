快訊

王世堅嗆國台辦：台積電依舊從從容容 連滾帶爬是中芯、紫光

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王世堅今天表示，兩岸彼此交流、釋出善意是好事，但國台辦卻先糟蹋台灣引以為傲的台積電，稱台積電「連滾帶爬」，事實是半導體業現況，台積電依舊從從容容，連滾帶爬的反而是中國的中芯、紫光公司。記者蔡晉宇／攝影
民進黨立委王世堅今天表示，兩岸彼此交流、釋出善意是好事，但國台辦卻先糟蹋台灣引以為傲的台積電，稱台積電「連滾帶爬」，事實是半導體業現況，台積電依舊從從容容，連滾帶爬的反而是中國的中芯、紫光公司。記者蔡晉宇／攝影

對岸網友以民進黨王世堅質詢片段改編成歌曲「沒出息」，在兩岸爆紅，連國台辦發言人陳斌華都有聽過，還加以評論。王世堅今天表示，兩岸彼此交流、釋出善意是好事，但國台辦卻先糟蹋台灣引以為傲的台積電，稱台積電「連滾帶爬」，事實是半導體業現況，台積電依舊從從容容，連滾帶爬的反而是中國的中芯、紫光公司。

陳斌華今天在記者會上評論時，特意引用近期王世堅質詢金句暴紅的改編歌曲「沒出息」，表示他也看了很多個版本的「沒出息」，兩岸網友的創造力人讓人驚嘆，這個現象之所以能出現，是因為兩岸同胞同文同種，都能理解這幾個成語的意思，找到「玩哏的點」。他也批評，民進黨為了倚外謀獨，無底線賣台，台灣的優勢產業本來應該「從從容容、游刃有餘」，如今卻是「慌慌張張、連滾帶爬」。

王世堅指出，互相網路上的梗，彼此切磋交流很正面，國台辦拋出交流、釋出善意是好事，台灣不否認國台辦所言有共同語言、文化、血緣，但兩岸分治70幾年，應該互相尊重彼此體制，而且要本於事實，國台辦藉機批評台積電，這會貽笑大方

王世堅說，台積電數十年來，一天比一天強，不但是台灣的驕傲，且台灣人民共同把台積電獻給全世界。國台辦應該求同存異，既然要交流，就不要劍拔弩張，且交流的前提，也不該劈頭就罵台灣，尤其還罵到台積電，非常不禮貌又昧於事實，汙辱了台積電，全體台灣人也不會接受

民進黨立委王義川說，「沒出息」是中國專門統戰洗腦的歌曲，不要去聽。王世堅回應，台灣是自由的國家，誰愛聽什麼有自由選擇權，如果連在台灣都沒辦法求同存異，要怎麼和其他國家求同存異。

王世堅指出，如果真的不能討論，就放下歧見，王義川是同黨同志，「他有他的看法，我有我的看法」，但絕不批評。

