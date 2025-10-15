陸懸賞國軍人員 國台辦稱將依法展開偵查等工作

中國先前公布18名台灣軍方人員個資並發布懸賞通告。中國大陸國台辦表示，司法機關將按法律展開偵查、起訴等工作，保障犯罪嫌疑人合法權益，並稱其親友如未涉嫌犯罪，不隨意追究其親友。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）今天舉行例行記者會，有台灣媒體提問，這18名核心人員的個資在陸方未審的狀態下被公布，可能影響其家屬、親友在台生活，未來是否會影響其家屬、親友出入大陸、香港、澳門等地。

國台辦發言人陳斌華表示，公安機關對台灣軍方心理作戰大隊18名涉嫌違法犯罪的核心骨幹發布懸賞通告，是落實「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」的具體行動，是維護兩岸民眾共同利益和中華民族根本利益之舉。

陳斌華稱，公安機關透過此方式徵集涉案線索，符合中國刑事訴訟法相關規定。司法機關將嚴格按相關法律法規展開偵查、起訴、審判等工作，按刑事訴訟法相關規定，對犯罪嫌疑人的合法權益予以充分保障。

陳斌華表示，按罪責自負原則，犯罪嫌疑人家庭或親友如未涉嫌犯罪，不會隨意追究。

國家安全局長蔡明彥今天在立法院表示，中國藉由公開及錯誤情資交互運用，以達成「恫嚇」目的，但許多照片、資料均為錯誤。由於國防單位通常都有人員、調動等公開資訊，這部分會使中共容易蒐集公開情資，因此會持續與國防部、國安情報單位溝通強化「人員去識別化」。