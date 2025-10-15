中國在越南形象漸好轉 TikTok宣傳扮要角

中國在越南的形象恐正悄悄改變。新加坡智庫調查顯示，儘管越南人仍更親美國，但青睞中國比例的增長速度為東南亞國家第一，且線上搜尋、社群貼文都顯示對中國正在改觀，TikTok等社群媒體扮演關鍵角色。

在川普關稅震動東南亞之際，越南政府近來積極推動與中國的合作計畫，包括建設從越中邊境到首都河內的高速鐵路，以及打造兩國邊境的經濟特區等。

直到幾年前，許多越南人都對中國這個多次交戰的強大鄰國抱有戒心，中國擴張引發爭議，更於2014、2018年引爆反中潮。2018年的抗議甚至使政府不得不擱置被視為有利於中國企業的經濟特區計畫。

不過路透社14日報導指出，社群媒體上的貼文、線上搜尋和語言學習數據顯示，對中國的負面觀點正逐漸緩和。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-YusofIshak）一項民意調查顯示，近75%的越南受訪者比起中國，更傾向於與美國合作，但青睞中國比例的增長速度比東南亞其他任何地方都快，更與該區整體趨勢相反。

數據指出，東南亞國協（ASEAN）民眾將中國視為戰略夥伴的比例，去年與今年相比，只有新加坡、泰國、越南為正面成長，越南更以26.2%正成長高居第一，整體平均則為負5.5%。

社群媒體似乎在越南心態的變化中發揮至關重要的作用，尤其是很受年輕人歡迎的TikTok。據政府稱，去年它在越南擁有6700萬用戶，僅次於最高的Facebook。

中國字節跳動旗下的TikTok演算法發揮功效，用越南語在TikTok中搜尋「中國」一詞時，獲得結果絕大多數是正向的，推薦的熱門影音包括中國軍人和中國城市的短片，網友則大多留言表示欽佩中國快速發展。

然而用越南語搜尋「南海」一詞時，卻難以看見越、中主權爭議相關影片，只會得到颱風，或中國與菲律賓間緊張局勢的影音。

路透社指出，中國在TikTok和Facebook等平台上利用假帳號策劃認知作戰，以增加中國面對菲律賓的地緣政治利益。

9月2日越南獨立80週年慶典，不少民眾搶著觀看中國與越南士兵並肩前進。一段相關的影片在TikTok上獲得了330萬次觀看，吸引約1400條評論，許多網友稱讚中國士兵步伐「完美無瑕」。

東南亞研究院的阮克江（Nguyen Khac Giang）向路透社分析，「越南年輕人在網路上對中國的批評聲不像以前那麼尖銳了。但這更多是因為國家日益縮緊對民族主義的控制，而非怨恨情緒的消退」。

在越南，反中的網路活動仍頻繁發生，尤其針對使用中國南海九段線地圖的企業或影視作品，例如中國新劇「許我耀眼」4天前再因踩紅線而遭全面禁播，但未上升至大規模抗議。

越南政府似乎選擇壓抑民族主義，以換取經濟發展。皇家墨爾本理工大學（RMIT）越南分校學者阮雄（Nguyen Hung）說，「經濟利益壓倒了民族主義」，並指出越南政府推行務實的對中政策，尤其是在與美國貿易緊張升溫之際。

兩國領導人近年也越走越近，中國國家主席習近平在過去兩年中兩度訪越，越南領導人蘇林（TôLâm）2024年就任越共總書記後不久也出訪北京。而根據越南數據，中國企業也為越南最大的投資者之一。

越南人對中國文化的興趣也漸增。谷歌（Google）趨勢顯示，越南平台上「中國」的搜尋量激增，主要集中於中國影視作品和語言。

從事房地產與移民代辦的阮女士證實了越南人跟著領袖走的務實主義，她告訴中央社，越南和中、美國的戰爭對立已成歷史，「中國經濟發展很好，現在兩國交流熱絡」。

但她也指出，雖然去中國旅遊的人數較多，但在選擇工作、就學的目的地時，越南人仍傾向台灣。

從事遊學代辦的金鶯（Kim Oanh）則表示，「年輕人用社群媒體當然愛看帥哥美女，但這不一定代表中國的國家形象有所改變。就我看到，越南到中國留學的人數沒有顯著增多，反而選擇台灣的學生持續增加」。

28歲的年輕律師Mia指出，社群媒體上有許多關於中國的正面資訊，年輕人也用微信，所以能獲取不少中國訊息，如電視劇或觀光。「越南人確實喜歡中國，但也喜歡台灣；對我們來說，這不是二選一的問題」。