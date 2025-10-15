稱對台工作是「國之大者」 陸國台辦：例行記者會加開為每周1次

大陸對台宣傳、發布管道將強化。據國台辦發言人陳斌華15日主持記者會後宣布，為更好闡釋（中共）中央對台方針政策，及時回應海內外對涉台議題的關切，國台辦新聞發布會自本月起將增加舉辦頻次，由現行的每月2次增至每周1次。

陳斌華15日主持國台辦10月第1場例行新聞發布會。過去按照慣例，國台辦記者會主持由發言人每月一輪，也就是8月時，2場記者會由國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮主持，後，9月2場記者會由國台辦新聞局長、發言人陳斌華主持，不過，今天的10月份首場例行記者會仍繼續由陳斌華出馬。

今天在回應完媒體提問後，陳斌華主動表示，台灣問題事關國家核心利益和14億多中國人民的民族感情，完成祖國統一是全體中華兒女的共同願望，對台工作是「國之大者」，舉世矚目。

陳斌華接著宣布，為更好闡釋中央對台方針政策，闡明祖國大陸深化兩岸交流合作、堅決反對「台獨」分裂和外來干涉、推動兩岸關係發展、推進祖國統一的立場和主張，及時回應海內外對涉台議題的關切，國務院台辦新聞發布會自本月起將增加舉辦頻次，由現行的每月2次增至每周1次。

陳斌華解釋，即工作日的每周三上午10點舉行，電視、網路影音、文字等直播安排不變。

今年適逢大陸所謂「三個80周年」，也就是抗日戰爭勝利、聯合國成立與台灣光復80周年，也是大陸的反分裂國家法實施20周年，和下月即將迎來「馬習會」10周年，以及中共將於下周召開四中全會，制定「十五五（2026至2030年）」規劃。

值此之際，今年大陸國台辦在暑期也未安排例行休會，而是於7月、8月，均分別開滿2場例行記者會。

而我陸委會方面，過去在邱垂正擔任副主委期間，於每周四下午召開1次記者會，後在詹志宏時期改為每2周1次。接著，去年5月，現任陸委會副主委梁文傑留任，兼任發言人一職後，再改回每周召開1次。