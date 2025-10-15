賴總統國慶晚會說「中華民國已跟台灣融為一體」 國台辦：台灣非國家

賴清德總統日前在國慶晚會上表示，「今天的中華民國已經跟台灣融合為一體，沒有台灣就沒有中華民國」，大陸國台辦發言人陳斌華15日回應稱，「台灣從來不是一個國家，也絕不可能成為一個國家」，認為賴的所作所為只會加劇台海形勢緊張，只會破壞台海和平穩定。

在早前評論賴清德的雙十國慶講話是破壞台海和平穩定，妄圖「以武謀獨」、「倚外謀獨」、擴軍備戰後，陳斌華15日在國台辦例行記者會上，繼續「按照慣例」回應賴清德，以及我陸委會等政府機關的近期言行。

陳斌華說，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，這是真正的台海現狀，是不容篡改的歷史和法理事實，是國際社會的普遍共識，任何人、任何勢力都無法歪曲、無法撼動。台灣從來不是一個國家，也絕不可能成為一個國家」。

他認為，賴清德再次宣揚「台獨」分裂主張，是對「台獨」謬論的冷飯再炒，其所作所為只會加劇台海形勢緊張，只會破壞台海和平穩定，只會給台灣同胞帶來深重災難。

陳斌華也對台灣《遠見》雜誌民調稱，今年台灣政治人物好感度下降最多的前兩名是賴清德、行政院長卓榮泰，以及「民主文教基金會」民調，和《聯合報》民調顯示88%受訪者主張兩岸必須維持溝通等做出回應。他說，有關民調反映台灣民眾對賴當局媚外賣台、備戰謀獨、阻限兩岸交流種種惡行的普遍反對，違背台灣要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意。

陸委會副主委沈有忠近期表示，大陸持續利用宗教交流對台「統戰」，示警現在是「一個媽祖原則」，即「台灣的媽祖也是中國媽祖的一部分」。

對此，陳斌華以「陸委會這位人士」代稱沈有忠，並提出五問回應說：一、世界上是不是只有一位媽祖？二、媽祖是不是千百年來備受東南沿海民眾乃至海外華僑華人敬仰的中國神？三、台灣的媽祖是不是分靈於福建湄洲島媽祖祖廟？四、關公是不是與媽祖類似、是不是世界上也只有一位關公？五、意圖不讓台灣民眾信仰媽祖、關公，究竟在害怕什麼？

陳斌華也再次對賴清德雙十講話，提到加速打造台灣之盾、呼籲大陸不要扭曲聯大二七五八號決議等論述做回應。他說，希望廣大台灣同胞看清民進黨當局「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」的「台獨」本性，與我們一道堅決反對「台獨」分裂，以實際行動維護自身利益福祉，維護台海和平穩定。

陳斌華並就APEC峰會將於10月31日至11月1日在韓國舉行，我將由曾任經濟部長、國發會主委的林信義參加回應說，「關於中國台灣地區派有關人員參加亞太經合組織（APEC）相關活動問題，我們的立場是明確的、一貫的，即必須符合一個中國原則和APEC諒解備忘錄的有關規定」。