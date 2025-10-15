劉小濤任江蘇省省長 第4位「70後」省級政府一把手

快訊

中央社／ 台北15日電

中國江蘇省第14屆人民代表大會第4次會議昨天選舉劉小濤為江蘇省人民政府省長。劉小濤是「70後」（1970年代出生），他也是中國第4位「70後」的省級政府一把手。

根據公開資料顯示，劉小濤先後在廣東、浙江、江蘇三大沿海省分任職，仕途備受看好。

劉小濤生於1970年7月，現年55歲，廣東興寧人，他是經濟學碩士。他曾長期在廣東工作，曾任廣東省地稅局副局長、茂名常務副市長、汕頭市市長、潮州市委書記、廣東省政府秘書長等職。

2020年4月，劉小濤跨省升任浙江省副省長，2021年8月任省委常委、溫州市委書記。

2023年10月，劉小濤再度跨省任職，出任江蘇省委常委、蘇州市委書記，今年5月起任省委副書記、蘇州市委書記。

澎湃新聞報導，目前中國有4位「70後」省級政府一把手，其他3人分別是生於1970年1月的浙江省省長劉捷，生於1973年12月的山西省省長盧東亮，以及生於1970年4月的廣西壯族自治區主席韋韜。

