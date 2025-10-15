北京對香港行政立法關係最新定調 港媒：無縫配合

行政與立法的關係，是任何政治體系中的重要環節；據說，北京當局對香港行政與立法的關係，近期出現重要轉變，認為兩者必須「無縫配合」，而非西方民主體制所強調的「互相制衡」。

明報今天刊登的一篇文章透露，政制及內地事務局明天將會在政府總部舉行立法會換屆選舉研討會，邀請全體立法會議員、愛國愛港團體、社會各界代表參加。

這次研討會有5名講者，包括行政長官李家超、北京中央駐香港聯絡辦公室主任周霽，研討會將會探討未來行政與立法的關係，主題是「無縫配合 創新改革．共同提升管治效能及發展動力」。

文章引述消息人士說，研討會將未來的行政與立法關係定調為「無縫配合」，某程度上已反映出北京方面對未來立法會角色的要求。

據指出，在香港主權轉移以前，北京方面對於香港的行政與立法關係，定調為「相互制衡又相互配合」。

1990年3月28日，第7屆全國人民代表大會第三次會議發表的關於「中華人民共和國香港特別行政區基本法（草案）及其有關文件的說明」，內文就指出，「行政機關和立法機關之間的關係應該是既互相制衡又互相配合……」。

這種定調在香港主權轉移之後一直沒有改變。

2019年香港爆發「反送中」運動之後，北京方面卻輕微改變了對於香港行政與立法關係的看法，在「相互制衡又相互配合」的原有立場上，加了「重在配合」的新說法。

據說，2022年1月5日，中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在深圳代表北京中央會見新一屆立法會議員時指出，立法會是行政主導體制下的立法機關，與行政機關相互制衡、相互配合而且「重在配合」。

文章表示，從明天研討會的題目看，北京方面把行政與立法的關係，從之前的「重在配合」提升至「無縫配合」，可見北京中央對「配合」的重視程度愈來愈高。

但消息人士說，即使如此，立法會仍然有「互相制衡」的職能，這在基本法的職權規定中已有體現。