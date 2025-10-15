國民黨主席選舉 陸國台辦：願在九二共識基礎上 與新主席推動兩岸關係

快訊

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
國民黨主席選舉日前在台北市議會舉行政見發表會，6位候選人卓伯源（左起）、郝龍斌、鄭麗文、羅智強、蔡志弘及張亞中合影。（報系資料照片）

國民黨主席將於18日改選，郝龍斌、羅智強、張亞中等候選人陸續提出其兩岸政策，但大陸國台辦發言人陳斌華15日表示，不評論國民黨黨主席選舉個別候選人的主張，並稱大陸願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，和中國國民黨新領導人一道，推動兩黨（國、共）關係和兩岸關係向前發展。

就國民黨主席選舉，傳出大陸介選說法，陳斌華今天在記者會上回應說，我們關注國民黨主席選舉，但這是國民黨的內部事務。大陸部分網民的言論不代表官方立場。

接著，陳斌華就此次選舉表明大陸立場。他說，「九二共識」明確界定了兩岸關係的性質，是兩岸關係發展的政治基礎和台海和平穩定的定海神針。兩岸關係歷史反復證明，堅持一個中國原則和「九二共識」，兩岸關係就能改善發展，台灣同胞就能受益；否定「九二共識」，背離一個中國原則，兩岸關係就會緊張動蕩，台灣同胞利益就會受損。

他說，大陸願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，和中國國民黨新領導人一道，推動兩黨關係和兩岸關係向前發展，為台海謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。

後續，面對媒體追問，郝龍斌等國民黨候選人已發表其兩岸政見，陸方有何評論。陳斌華表示，「我們不評論國民黨黨主席選舉個別候選人的主張」，並重申上述說法。

