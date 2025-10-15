陸國台辦跟風引用神曲《沒出息》 酸民進黨賣台讓產業「連滾帶爬」

美國商務部長盧特尼克日前拋出與台晶片產能「五五分」，雖我政府否認，仍引發熱議。對此，大陸國台辦發言人陳斌華15日在記者會上評論時，特意引用近期民進黨立委王世堅質詢金句暴紅的改編歌曲《沒出息》，抨擊民進黨為了倚外謀獨，無底線賣台，台灣的優勢產業本來應該「從從容容、游刃有餘」，如今卻是「慌慌張張、連滾帶爬」。

陳斌華15日主持例行記者會，對於台美貿易協議做出回應。他評論說，美國政府高官的說法，讓世人再度看清美國永遠奉行「美國利益優先」的真實面目，以及民進黨當局所謂「台美關係史上最好」的可笑和一味妥協退讓只會換來美國步步進逼、軟土深掘的可悲。

陳斌華認為，積體電路是台灣最具競爭力的核心優勢產業，而今卻淪為任由美國巧取豪奪的「弱勢產業」，根源在於民進黨當局為了「倚外謀獨」，只會無原則媚美、無底線賣台。

接著，陳斌華說，套用最近爆紅兩岸的網路歌曲《沒出息》，台灣的優勢產業本來應該「從從容容、游刃有餘」，如今卻是「慌慌張張、連滾帶爬」。

稍後，陳斌華也在回應媒體提問時，就《沒出息》一曲爆紅發表看法。他說，對於這首歌曲、人物沒有評論，是評論這個現象。

陳斌華自述，他也看了很多個版本的《沒出息》，兩岸網友的創造力卻人讓人驚嘆，這個現象之所以能出現，首先是因為兩岸同胞同文同種，都能理解這幾個成語的意思，找到「玩哏的點」。

陳斌華說，第二是能結合自身際遇、時事熱點抒發情感共鳴，「我也看了很多評論」，很多人認為，「慌慌張張、連滾帶爬」寫出人到中年的迷惘，也有台灣網友說，是台灣這些沒出息的政治人物，讓台灣的前途「連滾帶爬」；對於「從從容容、游刃有餘」，有些人認為表達但定從容的人生態度，也有人用來形容大陸對台工作、處理台灣問題上的定力。

陳斌華最後說，樂見這樣自然、快樂、有趣的兩岸民間互動交流。

另，同場記者會上，陳斌華還對大陸制裁對台軍售美企表示，有關美國企業不顧中方強力反對，與「中國台灣地區」展開所謂軍事技術合作，嚴重損害中國大陸主權安全和發展力議，我們對此堅決反對，依法追究其法律責任。

他強調，「台灣問題事關14億多中國人民的民族感情，是中國核心利益中的核心，是中美關係第1條不可逾越的紅線」，任何人任何組織在台灣問題上玩火，包括參與武裝台灣，都不可能全身而退，勢必付出慘痛代價。

《沒出息》，是由大陸音樂人、網友，將民進黨立委王世堅過去質詢經典發言，改編成音樂，後在抖音等平台暴紅。