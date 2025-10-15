吸引台灣人 陸國台辦：將擴大辦理「一次有效台胞證」口岸範圍
在陸續對台灣「首來族」、第一次辦理台胞證者推出優惠措施後，為進一步吸引台灣人赴陸，大陸國台辦發言人陳斌華15日在記者會上預告，有關職能部門擬於近期將台灣居民來大陸落地辦證口岸範圍，擴大至「全部符合條件的口岸」，台胞無論是從台灣直航大陸，還是經由港澳地區和外國來大陸，都可以在上述口岸落地申請辦理一次有效台胞證入境。
陳斌華15日主持國台辦例行記者會，他在記者提問前首先宣布，為進一步擴大開放，讓台灣同胞來大陸更加便利和安全，有關職能部門擬於近期將台灣居民來大陸落地辦證口岸範圍，擴大至全部符合條件的口岸。
陳斌華說，台胞無論是從台灣直航大陸，還是經由港澳地區和外國來大陸，都可以在上述口岸落地申請辦理一次有效台胞證入境。政策措施詳情和落地辦證口岸清單將由有關職能部門適時發布。
陳斌華強調，「兩岸一家親」，台灣同胞是我們的骨肉天親。我們始終重視聽取台胞的意見建議。
他說，推出上述政策，就是致力為台灣居民來往大陸創造更加開放、便利、安全的條件，進一步促進兩岸人員往來和交流合作，助力兩岸關係和平發展、融合發展行穩致遠，守護兩岸同胞共同利益和福祉。
近年，大陸已陸續推出數千個景區對台灣首來族免門票收費，和減免首次辦理台胞證費用的措施，同時，為便利台灣民眾赴陸，過去也推動經由小三通到福建口岸的台灣旅客，可落地辦理一次有效台胞證，如今，可供辦理的口岸將擴大。
