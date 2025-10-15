快訊

綠委林岱樺涉詐助理費 胞妹月薪高達13萬雄檢再起訴她1人

陸國台辦跟風引用神曲《沒出息》 酸民進黨賣台讓產業「連滾帶爬」

《百萬會員召集令》快報！參加人數已突破30萬 宏佳騰電車解鎖在即

吸引台灣人 陸國台辦：將擴大辦理「一次有效台胞證」口岸範圍

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華15日主持例行記者會，宣布大陸有關職能部門擬於近期將台灣居民來大陸落地辦證口岸範圍，擴大至「全部符合條件的口岸」。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦發言人陳斌華15日主持例行記者會，宣布大陸有關職能部門擬於近期將台灣居民來大陸落地辦證口岸範圍，擴大至「全部符合條件的口岸」。記者陳政錄／攝影

在陸續對台灣「首來族」、第一次辦理台胞證者推出優惠措施後，為進一步吸引台灣人赴陸，大陸國台辦發言人陳斌華15日在記者會上預告，有關職能部門擬於近期將台灣居民來大陸落地辦證口岸範圍，擴大至「全部符合條件的口岸」，台胞無論是從台灣直航大陸，還是經由港澳地區和外國來大陸，都可以在上述口岸落地申請辦理一次有效台胞證入境。

陳斌華15日主持國台辦例行記者會，他在記者提問前首先宣布，為進一步擴大開放，讓台灣同胞來大陸更加便利和安全，有關職能部門擬於近期將台灣居民來大陸落地辦證口岸範圍，擴大至全部符合條件的口岸。

陳斌華說，台胞無論是從台灣直航大陸，還是經由港澳地區和外國來大陸，都可以在上述口岸落地申請辦理一次有效台胞證入境。政策措施詳情和落地辦證口岸清單將由有關職能部門適時發布。

陳斌華強調，「兩岸一家親」，台灣同胞是我們的骨肉天親。我們始終重視聽取台胞的意見建議。

他說，推出上述政策，就是致力為台灣居民來往大陸創造更加開放、便利、安全的條件，進一步促進兩岸人員往來和交流合作，助力兩岸關係和平發展、融合發展行穩致遠，守護兩岸同胞共同利益和福祉。

近年，大陸已陸續推出數千個景區對台灣首來族免門票收費，和減免首次辦理台胞證費用的措施，同時，為便利台灣民眾赴陸，過去也推動經由小三通到福建口岸的台灣旅客，可落地辦理一次有效台胞證，如今，可供辦理的口岸將擴大。

在福建廈門五通碼頭口岸，設有提供台灣人抵達大陸後，可辦理一次有效台胞證的服務窗口。記者陳政錄／攝影
在福建廈門五通碼頭口岸，設有提供台灣人抵達大陸後，可辦理一次有效台胞證的服務窗口。記者陳政錄／攝影

