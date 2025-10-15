大陸無人機龍頭大疆公司昨（14）日在美國聯邦上訴法院提出上訴，主因美國國防部維持將大疆列入「中國軍工企業」清單中。

環球時報報導，大疆於2024年10月18日在美國哥倫比亞特區地方法院針對該公司被列入「中國軍工企業」清單（CMC清單），對美國國防部提起訴訟。法院在審理後，在今年9月駁回美國國防部針對大疆的核心不實指控，但依然根據個別理由，做出維持將大疆列進該名單的決定。

大疆向環球時報表示， 公司不認同也不接受這一判定，已於14日在美國聯邦上訴法院提起上訴，堅決捍衛公司的名譽和利益。大疆一直堅決反對將公司產品和技術用於任何軍事或戰爭用途並已採取全面措施，努力防止大疆的產品被濫用於軍事戰爭目的。

此前公開報導顯示，2022年，美國國防部將大疆列入其「中國軍工企業」清單，但未提供任何理由或解釋。此後大疆持續嘗試與美國國防部進行溝通，希望瞭解被列入清單的具體原因並提供相應證據，但這些努力均未獲得實質性回應。