大疆強槓美國防部

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
大疆「硬槓」美國國防部，不服判決再上訴。圖為大疆無人機。 網路照片

大陸無人機龍頭大疆公司昨（14）日在美國聯邦上訴法院提出上訴，主因美國國防部維持將大疆列入「中國軍工企業」清單中。

環球時報報導，大疆於2024年10月18日在美國哥倫比亞特區地方法院針對該公司被列入「中國軍工企業」清單（CMC清單），對美國國防部提起訴訟。法院在審理後，在今年9月駁回美國國防部針對大疆的核心不實指控，但依然根據個別理由，做出維持將大疆列進該名單的決定。

大疆向環球時報表示， 公司不認同也不接受這一判定，已於14日在美國聯邦上訴法院提起上訴，堅決捍衛公司的名譽和利益。大疆一直堅決反對將公司產品和技術用於任何軍事或戰爭用途並已採取全面措施，努力防止大疆的產品被濫用於軍事戰爭目的。

此前公開報導顯示，2022年，美國國防部將大疆列入其「中國軍工企業」清單，但未提供任何理由或解釋。此後大疆持續嘗試與美國國防部進行溝通，希望瞭解被列入清單的具體原因並提供相應證據，但這些努力均未獲得實質性回應。

冰上絲路通航…陸貨輪經北極航線 寧波出發20天抵英

九月廿三日自中國大陸寧波舟山港啟程的「伊斯坦布爾橋」號貨輪，歷時廿天航行，經北極航道於當地時間十月十三日順利抵達英國最大...

不服遭美列軍工企業清單 大疆向美法院再上訴

去年十月十八日，大陸無人機龍頭企業大疆針對該公司被列入「中國軍工企業」清單（ＣＭＣ清單），於美國哥倫比亞特區地方法院對美...

四中全會前夕…李強與企業家開座談會 喊用力擴大內需

北京將於下周召開四中全會，為聽取「十五五」規畫的建議，大陸國務院總理李強十四日主持召開經濟形勢專家和企業家座談會。李強在...

春哥侃陸／短板補齊發動中美貿易反擊戰？中共四中大戲

一九七九年那場中越戰爭，與當時中國國內政治和國際政治緊密相連，北京定名「中越自衛反擊戰」。近日由中國公布稀土新規、川普甩出關稅上百和禁制軟體等威脅，觸動市場風險，一時外有第二輪中美貿易戰點燃之說。 雖然因川普變臉放軟，戰火恐未燃即滅，但探討來因仍具意義。在中方內部，先有「短板補齊」說，又有套用中越之戰定名「中美貿易反擊戰」說，但最可探討的說法是「備戰四中」說，都與轉折二字有關。

陸試行免簽政策 7成俄人想赴陸旅遊

俄羅斯塔斯社13日報導，在中國對俄羅斯持普通護照人員試行免簽政策後，更多俄羅斯人對赴華旅遊表現出更大興趣。

