四中全會前夕...李強與企業家開座談會 喊用力擴大內需

北京將於下周召開四中全會，為聽取「十五五」規畫的建議，大陸國務院總理李強十四日主持召開經濟形勢專家和企業家座談會。李強在會上強調，要持續用力擴大內需，做強國內大循環，不斷形成擴內需的新增長點。

央視報導，針對當前經濟形勢，李強指出，要以更大視野準確把握，特別是從五年規畫的實施來看經濟發展的長期趨勢，從人流、物流、資訊流、資金流的支撐來看經營主體的活力，從國際局勢的變化來看大陸經濟的韌性。同時要進一步堅定信心直面問題，堅定不移辦好自己的事，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

就具體措施，李強提到，要加力提效實施逆周期調節，用足用好政策資源，以改革辦法打通阻礙；要持續用力擴大內需，做強國內大循環，不斷形成擴內需的新增長點；要多措並舉營造一流產業生態，綜合治理行業無序、非理性競爭，構建創新生態圈。

李強並希望廣大企業家持續開拓創新，為大陸高品質發展多做貢獻，希望專家學者發揮專業優勢，為做好經濟工作和推動十五五發展積極建言獻策。

中共將於十月廿日至廿三日召開二十屆四中全會，將審議十五五規畫的建議文件，為未來五年的發展確定方向。

出席這次座談會者包含中國社會科學院美國研究所副所長徐奇淵、大陸中央財經大學副校長陳斌開；新興產業代表有從事數智化系統開發的黑湖科技創始人周宇翔，及零售企業名創優品創始人葉國富等人。