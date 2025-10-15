不服遭美列軍工企業清單 大疆向美法院再上訴

去年十月十八日，大陸無人機龍頭企業大疆針對該公司被列入「中國軍工企業」清單（ＣＭＣ清單），於美國哥倫比亞特區地方法院對美國防部提起訴訟。法院在審理後，於今年九月駁回國防部對大疆的核心指控，但依然根據個別理由，做出維持將大疆列進該名單的決定。基於這次判決，大疆十四日在美國聯邦上訴法院提出上訴。

大疆向環球時報表示， 公司不認同也不接受這一判定，已於十四日在美國聯邦上訴法院提起上訴，堅決捍衛公司名譽和利益。大疆稱，一直堅決反對將公司產品和技術用於任何軍事或戰爭用途並已採取全面措施，努力防止大疆的產品被濫用於軍事戰爭目的。

此前公開報導顯示，二○二二年美國防部將大疆列入其「中國軍工企業」清單，但未提供理由或解釋。此後大疆持續嘗試與美國防部進行溝通，希望瞭解被列入清單的具體原因並提供相應證據，但未獲實質回應。

去年一月，美國防部更新ＣＭＣ清單，繼續將大疆保留在名單內。因此，當年十月十八日，大疆正式向美國哥倫比亞特區地區法院提起訴訟，將美國防部、時任國防部長奧斯丁及負責工業基礎政策的助理國防部長告上法庭。

今年九月法院作出判決，認為國防部大部分核心指控證據不足，但僅基於大疆通過國家發改委「國家企業技術中心」資格認定這一點作出判定，並認為只要技術本身具有兩用（軍用和民用）用途，就符合ＣＭＣ清單的列入條件。針對上述判決結果，大疆在美國聯邦上訴法院提出上訴。