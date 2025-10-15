聽新聞
0:00 / 0:00

不服遭美列軍工企業清單 大疆向美法院再上訴

聯合報／ 記者林茂仁／綜合報導
大疆14日在美國聯邦上訴法院提出上訴。美聯社
大疆14日在美國聯邦上訴法院提出上訴。美聯社

去年十月十八日，大陸無人機龍頭企業大疆針對該公司被列入「中國軍工企業」清單（ＣＭＣ清單），於美國哥倫比亞特區地方法院對美國防部提起訴訟。法院在審理後，於今年九月駁回國防部對大疆的核心指控，但依然根據個別理由，做出維持將大疆列進該名單的決定。基於這次判決，大疆十四日在美國聯邦上訴法院提出上訴。

大疆向環球時報表示， 公司不認同也不接受這一判定，已於十四日在美國聯邦上訴法院提起上訴，堅決捍衛公司名譽和利益。大疆稱，一直堅決反對將公司產品和技術用於任何軍事或戰爭用途並已採取全面措施，努力防止大疆的產品被濫用於軍事戰爭目的。

此前公開報導顯示，二○二二年美國防部將大疆列入其「中國軍工企業」清單，但未提供理由或解釋。此後大疆持續嘗試與美國防部進行溝通，希望瞭解被列入清單的具體原因並提供相應證據，但未獲實質回應。

去年一月，美國防部更新ＣＭＣ清單，繼續將大疆保留在名單內。因此，當年十月十八日，大疆正式向美國哥倫比亞特區地區法院提起訴訟，將美國防部、時任國防部長奧斯丁及負責工業基礎政策的助理國防部長告上法庭。

今年九月法院作出判決，認為國防部大部分核心指控證據不足，但僅基於大疆通過國家發改委「國家企業技術中心」資格認定這一點作出判定，並認為只要技術本身具有兩用（軍用和民用）用途，就符合ＣＭＣ清單的列入條件。針對上述判決結果，大疆在美國聯邦上訴法院提出上訴。

國防部 美國 上訴法院 軍工

延伸閱讀

德國禁售Tesla Cybertruck！美軍也不例外

投資靈骨塔失利 宗教社團出納人員侵吞670多萬元被判徒刑10月

指「中天背後有共產黨」 周玉蔻二審判賠320萬元

被列陸軍工企業清單…大疆「硬剛」美國防部 不服判決再上訴

相關新聞

羞辱性接見？李強出訪北韓會見金正恩 學者這樣看「座位安排」

大陸國務院總理李強10月9日至11日率中國黨政代表團赴北韓出席朝鮮勞動黨建黨80周年慶祝活動，朝中社日前發布朝鮮勞動黨總...

王世堅迷因神曲〈沒出息〉爆紅 陸學者：「台獨」只會連滾帶爬

民進黨立委王世堅過去質詢的金句「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙、連滾帶爬」近日紅遍兩岸，更被大陸音樂人改編成...

冰上絲路通航！陸貨輪經北極航線 寧波出發20天抵英

九月廿三日自中國大陸寧波舟山港啟程的「伊斯坦布爾橋」號貨輪，歷時廿天航行，經北極航道於當地時間十月十三日順利抵達英國最大...

四中全會前夕...李強與企業家開座談會 喊用力擴大內需

北京將於下周召開四中全會，為聽取「十五五」規畫的建議，大陸國務院總理李強十四日主持召開經濟形勢專家和企業家座談會。李強在...

不服遭美列軍工企業清單 大疆向美法院再上訴

去年十月十八日，大陸無人機龍頭企業大疆針對該公司被列入「中國軍工企業」清單（ＣＭＣ清單），於美國哥倫比亞特區地方法院對美...

航空公司前主管為中共探機密 陸委會：同仁警覺性高

高檢署今天表示，某航空公司喬姓前主管涉為中國情治單位向陸委會官員刺探委外研究案等秘密，並企圖行賄新台幣10萬元遭拒。陸委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。