冰上絲路通航！陸貨輪經北極航線 寧波出發20天抵英

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
中歐北極快航航線首艘貨船駛入碼頭。新華社
中歐北極快航航線首艘貨船駛入碼頭。新華社

九月廿三日自中國大陸寧波舟山港啟程的「伊斯坦布爾橋」號貨輪，歷時廿天航行，經北極航道於當地時間十月十三日順利抵達英國最大貨櫃港口菲力斯杜港。陸方指出，這象徵「中歐北極快航航線」啟航，體現「冰上絲綢之路」。

綜合陸媒報導，「伊斯坦布爾橋」號貨輪滿載約四千個標準集裝箱（貨櫃），據寧波海關統計，此次出口貨物貨值約人民幣十四億元，約台幣六十點六億元，包括服裝、儲能櫃、動力電池等貨物。該貨輪接下來也將前往德國、波蘭和荷蘭的港口完成卸載作業。

中歐北極快航航線一邊串聯起寧波、上海、青島、大連等大陸主要港口，另一邊連接英國菲力斯杜港、荷蘭鹿特丹港、德國漢堡港、波蘭格但斯克港，是大陸到歐洲國家主要貿易港之間最快的貨櫃航線。

該航線取道北極東北航道直達歐洲，極大地縮短了航運時間和運輸時間。相比中歐班列約廿五天、蘇伊士運河航線約四十天，以及好望角航線約五十天的航期，具有明顯時效優勢。

負責該航線的海傑航運（香港）有限公司首席運營官李曉斌表示，中歐北極快航航線的海況溫度適合運輸熱敏貨物（須特別注意溫度控制的貨物）和時效性要求較高的商品。該艘貨船主要運輸以新能源汽車、鋰電池、光電產品為代表的「新三樣」商品。

報導指作為「冰上絲綢之路」核心承載通道之一，中歐北極快航對優化全球供應鏈、促進沿線經貿合作具重要價值。海傑航運計畫在二○二六年投入更多冰區加強型船舶運力，初步實現夏季通航區間的固定航線布置。

大陸對外經濟貿易大學國際經貿學院教授崔凡認為，全球首條常態化運作的中歐北極快航航線的開通，對於北極航運資源的開發利用、北極地區的和平穩定和永續發展、中歐經貿關係的穩定發展都具有積極意義。

大陸在二○一七年提出「冰上絲綢之路」，二○一八年發布「北極政策」白皮書，明確依託北極航道的開發利用，並提出共建冰上絲綢之路。

但外電曾示警，北極航道仍有風險，除了北極暖化速度較快，還有環境破壞等問題。

北極 航線 貨櫃 英國 蘇伊士運河 供應鏈 能源 集裝箱 海關

相關新聞

羞辱性接見？李強出訪北韓會見金正恩 學者這樣看「座位安排」

大陸國務院總理李強10月9日至11日率中國黨政代表團赴北韓出席朝鮮勞動黨建黨80周年慶祝活動，朝中社日前發布朝鮮勞動黨總...

王世堅迷因神曲〈沒出息〉爆紅 陸學者：「台獨」只會連滾帶爬

民進黨立委王世堅過去質詢的金句「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙、連滾帶爬」近日紅遍兩岸，更被大陸音樂人改編成...

冰上絲路通航！陸貨輪經北極航線 寧波出發20天抵英

四中全會前夕...李強與企業家開座談會 喊用力擴大內需

北京將於下周召開四中全會，為聽取「十五五」規畫的建議，大陸國務院總理李強十四日主持召開經濟形勢專家和企業家座談會。李強在...

不服遭美列軍工企業清單 大疆向美法院再上訴

去年十月十八日，大陸無人機龍頭企業大疆針對該公司被列入「中國軍工企業」清單（ＣＭＣ清單），於美國哥倫比亞特區地方法院對美...

航空公司前主管為中共探機密 陸委會：同仁警覺性高

高檢署今天表示，某航空公司喬姓前主管涉為中國情治單位向陸委會官員刺探委外研究案等秘密，並企圖行賄新台幣10萬元遭拒。陸委...

