陸試行免簽政策 7成俄人想赴陸旅遊

俄羅斯塔斯社13日報導，在中國對俄羅斯持普通護照人員試行免簽政策後，更多俄羅斯人對赴華旅遊表現出更大興趣。

塔斯社報導說，9月底，俄Anketolog諮詢公司就赴華旅遊在俄舉行線上社會調查。結果顯示，72%的受訪者希望前往中國。69%受訪者對與中國有關的信息抱有較大興趣。

調查結果顯示，俄羅斯人赴華目的多為旅遊、購物、感受中國創新和接受醫療服務等。最受俄羅斯人青睞的中國城市有上海、北京、香港等。最受俄羅斯遊客歡迎的中國景點有長城、天壇和故宮等。在回答為何有意赴華旅遊時，58%受訪者說中國歷史和文化富有吸引力，41%受訪者說要充分享受免簽政策便利。

中國大陸外交部發言人郭嘉昆9月2日宣布，自2025年9月15日至2026年9月14日，中國對俄羅斯持普通護照人員試行免簽政策。俄羅斯持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問、過境不超過30天，可免辦簽證入境。