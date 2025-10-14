王世堅迷因神曲〈沒出息〉爆紅 陸學者：「台獨」只會連滾帶爬

民進黨立委王世堅過去質詢的金句「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙、連滾帶爬」近日紅遍兩岸，更被大陸音樂人改編成洗腦歌曲〈沒出息〉，有網友戲稱是台灣對大陸的「逆統戰」，或樂見兩岸文化共振。不過，大陸官媒環球網14日刊登大陸學者文章，將歌曲爆紅與政治意義連結，指這首歌唱出兩岸反「獨」心聲，更稱只有「統一」會從容，「台獨」只會連滾帶爬。

中國社會科學院台灣研究所研究員陳桂清在文章中表示，如果說文化共鳴是〈沒出息〉走紅的基礎，那麼對「賴清德當局」台獨執政的不滿，則是其引發強烈反響的核心。他稱，歌曲中「沒出息」的嘲諷，已成為兩岸對賴清德當局的集體評價，折射出清晰的民意動向。

陳桂清稱，在兩岸關係上，賴清德當局的頑固謀「獨」行徑早已引發公憤，其數典忘祖、「以武謀獨」的危險挑釁，將台灣推向兵凶戰危的險境，讓兩岸民眾更清晰認識到「台獨」是絕路、是死路。他說，正如網友所言：「統一才能從容，台獨只會連滾帶爬。」

陳桂清又稱，台灣民眾對於賴清德當局內部施政上的失望情緒，在〈沒出息〉的二創作品中得到集中宣洩。而賴清德當局「跪美舔美」，犧牲台灣利益換取政治私利的行徑，與歌曲中「沒出息」的嘲諷形成精準呼應，成為兩岸網友共同的批判靶點。