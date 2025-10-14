航空公司前主管為中共探機密 陸委會：同仁警覺性高
高檢署今天表示，某航空公司喬姓前主管涉為中國情治單位向陸委會官員刺探委外研究案等秘密，並企圖行賄新台幣10萬元遭拒。陸委會今天表示，陸委會同仁的警覺性非常高。
台灣高等檢察署發布新聞稿表示，喬男於民國101至103年擔任某航空公司駐大陸代表期間，為中國情治單位向行政院大陸委員會官員刺探、蒐集公務上應秘密的委外研究案資料。
高檢署查出，喬男並試圖替中國情治單位轉交現金賄賂新台幣10萬元作為酬謝，但遭到官員拒絕而未得逞。
陸委會今天以書面回應表示，陸委會的很多研究案都有機密性質，想刺探的人不少，所幸陸委會同仁的警覺性非常高。
檢察官昨天依違反國安法、貪污治罪條例等罪起訴喬男。
