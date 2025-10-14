法外事顧問15日起訪陸 與王毅舉行新一輪中法戰略對話

大陸外交部14日宣布，法國總統外事顧問博納將於15日至16日前往中國大陸，與中共中央外辦主任兼外長王毅舉行新一輪中法戰略對話，並表示中方期待通過此次對話，就雙邊關係和共同關心的國際地區問題，與法方深入交流，鞏固互信，擴大合作，推動中法全面戰略夥伴關係不斷發展。

大陸外交部發言人林劍14日在例行記者會上，發布博納將赴大陸舉行中法戰略對話的消息，並對當前中法關係，及中方對此輪對話的期待，做出回應。

林劍表示，中法都是聯合國安理會常任理事國和獨立自主大國。近年來，在兩國元首的戰略引領下，中法關係保持穩健發展勢頭。今年5月，大陸國家主席習近平與法國總統馬克宏通電話，就中法加強戰略溝通、共同維護多邊主義、促進世界和平穩定等達成重要共識，為新形勢下中法關係發展指明方向。

林劍說，中方期待通過此輪對話，就雙邊關係和共同關心的國際地區問題，同法方深入交流，推進落實兩國元首共識，鞏固互信，擴大合作，推動中法全面戰略夥伴關係不斷發展，為世界和平穩定和繁榮作出新的貢獻。

上一輪中法戰略對話是在2024年12月14日在北京舉行。雙方當時談及中歐經貿問題，王毅強調，貿易戰只會導致雙輸，反對將經貿問題政治化。博納則稱，法方不贊成打貿易戰，支持歐中加強合作，實現互利共贏。

今年3月，王毅曾應約與博納通電話。今年7月，王毅訪問法國期間，曾在巴黎與法國外長巴霍舉行會談。法國總統馬克宏當時會見了王毅，馬克宏當時表示「期待適時再次訪華」。