快訊

泡麵王換人當？這碗突爆紅賣到缺貨 網友直接掃一箱：超好吃

以軍開火！稱「可疑分子」越界違反停火協議 加薩衛生單位：至少6死

8縣市有感搖晃！南投18:08發生規模4地震 最大震度3級

聽新聞
0:00 / 0:00

法外事顧問15日起訪陸 與王毅舉行新一輪中法戰略對話

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸外交部14日宣布，法國總統外事顧問博納（左）將於15日至16日前往中國大陸，與中共中央外辦主任兼外長王毅（右）舉行新一輪中法戰略對話。圖為二人去年12月在北京舉行第26次中法戰略對話。圖／新華社
大陸外交部14日宣布，法國總統外事顧問博納（左）將於15日至16日前往中國大陸，與中共中央外辦主任兼外長王毅（右）舉行新一輪中法戰略對話。圖為二人去年12月在北京舉行第26次中法戰略對話。圖／新華社

大陸外交部14日宣布，法國總統外事顧問博納將於15日至16日前往中國大陸，與中共中央外辦主任兼外長王毅舉行新一輪中法戰略對話，並表示中方期待通過此次對話，就雙邊關係和共同關心的國際地區問題，與法方深入交流，鞏固互信，擴大合作，推動中法全面戰略夥伴關係不斷發展。

大陸外交部發言人林劍14日在例行記者會上，發布博納將赴大陸舉行中法戰略對話的消息，並對當前中法關係，及中方對此輪對話的期待，做出回應。

林劍表示，中法都是聯合國安理會常任理事國和獨立自主大國。近年來，在兩國元首的戰略引領下，中法關係保持穩健發展勢頭。今年5月，大陸國家主席習近平與法國總統馬克宏通電話，就中法加強戰略溝通、共同維護多邊主義、促進世界和平穩定等達成重要共識，為新形勢下中法關係發展指明方向。

林劍說，中方期待通過此輪對話，就雙邊關係和共同關心的國際地區問題，同法方深入交流，推進落實兩國元首共識，鞏固互信，擴大合作，推動中法全面戰略夥伴關係不斷發展，為世界和平穩定和繁榮作出新的貢獻。

上一輪中法戰略對話是在2024年12月14日在北京舉行。雙方當時談及中歐經貿問題，王毅強調，貿易戰只會導致雙輸，反對將經貿問題政治化。博納則稱，法方不贊成打貿易戰，支持歐中加強合作，實現互利共贏。

今年3月，王毅曾應約與博納通電話。今年7月，王毅訪問法國期間，曾在巴黎與法國外長巴霍舉行會談。法國總統馬克宏當時會見了王毅，馬克宏當時表示「期待適時再次訪華」。

馬克宏 法國 王毅 北京 習近平

延伸閱讀

王毅訪瑞士出席外長對話 加速自貿協定升級談判

王毅訪義大利 盼推動合作機制升級「2.0版本」、喊話恪守一中原則

王毅訪羅馬前夕 義國時尚業控遭中國進口包裹攻擊

去不去APEC？南韓稱涉及討論 中方隻字未提習近平出訪

相關新聞

羞辱性接見？李強出訪北韓會見金正恩 學者這樣看「座位安排」

大陸國務院總理李強10月9日至11日率中國黨政代表團赴北韓出席朝鮮勞動黨建黨80周年慶祝活動，朝中社日前發布朝鮮勞動黨總...

吳豊山：籲海協會「耐心說服高層」 重啟兩岸對話機制

海基會14日下午召開第12屆董監事第8次聯席會議，海基會董事長吳豊山致詞表示，兩岸休戚與共，他要再一次呼籲大陸海協會，「...

陸學者：若十年內未收回台灣 恐「永遠收不回」

中美關係牽動台海局勢。廈門大學法學院教授魏磊杰近日在上海一場講座上指出，中美關係已發生質變，對華強硬成為美國朝野共識。魏...

航空公司前主管為中共探機密 陸委會：同仁警覺性高

高檢署今天表示，某航空公司喬姓前主管涉為中國情治單位向陸委會官員刺探委外研究案等秘密，並企圖行賄新台幣10萬元遭拒。陸委...

法外事顧問15日起訪陸 與王毅舉行新一輪中法戰略對話

大陸外交部14日宣布，法國總統外事顧問博納將於15日至16日前往中國大陸，與中共中央外辦主任兼外長王毅舉行新一輪中法戰略...

不斷互探底線…學者：緊張-升級-休戰 美中角力新常態

美中貿易戰再升溫，牽動全球經濟情勢。野村證券首席經濟學家陸挺表示，中美關係此次升級更多是為即將到來的談判和會晤進行姿態上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。