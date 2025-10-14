快訊

不僅長榮…傳華航無視醫囑逼斷腳空服員上班 他怒轟：閱讀能力出問題？

這時間喝咖啡死亡風險低16% 哈佛醫師揭最健康喝法、沖煮方式

還在救災傳「花蓮縣府官員退工作群組」 總協調官季連成怒：心態可議

聽新聞
0:00 / 0:00

羞辱性接見？李強出訪北韓會見金正恩 學者這樣看「座位安排」

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸國務院總理李強10月9日在平壤會見北韓領導人金正恩的座位安排，遭部分網友指稱，「像是一班下屬向最高領袖彙報工作似的」。圖／取自朝中社
大陸國務院總理李強10月9日在平壤會見北韓領導人金正恩的座位安排，遭部分網友指稱，「像是一班下屬向最高領袖彙報工作似的」。圖／取自朝中社

大陸國務院總理李強10月9日至11日率中國黨政代表團赴北韓出席朝鮮勞動黨建黨80周年慶祝活動，朝中社日前發布朝鮮勞動黨總書記金正恩9日會見李強的相片，近日在社交平台上引發議論。不少人指稱，這場會面的座位安排是對中國的「羞辱性接見」。

朝中社的相片顯示，金正恩坐在橢圓形大桌的一端，身旁一名女子應是翻譯人員，李強則率一眾大陸官員坐在另一端。在「X」等社交平台上，近日接連有網友發文稱：「像是一班下屬向最高領袖彙報工作似的」。

還有網友將朝中社所發布金正恩見李強的照片，與金正恩見越南共產黨中央委員會總書記蘇林的相片做對比，強化這一論點。金正恩9日見蘇林時，金正恩與蘇林分別率兩國官員分坐長桌的兩端，會場還有兩國國旗。

不過，華府智庫「大西洋理事會」全球中國中心非常駐研究員宋文笛並不同意網上這些論點。宋文笛表示，他不覺得金正恩貶低了李強。若按對等原則，讓李強見北韓總理即可，金正恩是額外加場接見李強，以示對中國（和俄國）的重視。

事實上，金正恩10月10日會見統一俄羅斯黨主席梅德韋傑夫時的座位安排也與李強相同。此外，根據朝中社報導，金正恩是「會見」李強和梅德韋傑夫，與蘇林則是「會談」。

宋文笛表示，這就解釋了布景的差別—金正恩和越南一把手是對等的正式會議，所以布景是雙方國旗。金正恩對中俄是額外的半正式會談，更多是敘雙方情誼而少提政策談判，因此背景素雅。

宋文笛說，這就有點類似《三國演義》中蔣幹過江東時，周瑜說今日老友相聚，但敘情誼不談國事。

北韓領導人金正恩9日與越共總書記蘇林會談時，分別率兩國官員分坐長桌兩側。圖／取自朝中社
北韓領導人金正恩9日與越共總書記蘇林會談時，分別率兩國官員分坐長桌兩側。圖／取自朝中社
金正恩10月10日會見統一俄羅斯黨主席梅德韋傑夫時的座位安排也與李強相同。圖／取自朝中社
金正恩10月10日會見統一俄羅斯黨主席梅德韋傑夫時的座位安排也與李強相同。圖／取自朝中社

金正恩 李強 蘇林 北韓

延伸閱讀

習近平電賀金正恩 李強率團訪平壤 中朝關係再升溫

李強訪問北韓之際 中朝邊境郵路復通 貨機也傳飛平壤

金正恩會李強：堅定支持一中原則、堅決反對台獨分裂行徑及外部干涉

北韓建黨80周年前夕 金正恩發表談話要求「強化對社會主義忠誠」

相關新聞

羞辱性接見？李強出訪北韓會見金正恩 學者這樣看「座位安排」

大陸國務院總理李強10月9日至11日率中國黨政代表團赴北韓出席朝鮮勞動黨建黨80周年慶祝活動，朝中社日前發布朝鮮勞動黨總...

吳豊山：籲海協會「耐心說服高層」 重啟兩岸對話機制

海基會14日下午召開第12屆董監事第8次聯席會議，海基會董事長吳豊山致詞表示，兩岸休戚與共，他要再一次呼籲大陸海協會，「...

陸學者：若十年內未收回台灣 恐「永遠收不回」

中美關係牽動台海局勢。廈門大學法學院教授魏磊杰近日在上海一場講座上指出，中美關係已發生質變，對華強硬成為美國朝野共識。魏...

法外事顧問15日起訪陸 與王毅舉行新一輪中法戰略對話

大陸外交部14日宣布，法國總統外事顧問博納將於15日至16日前往中國大陸，與中共中央外辦主任兼外長王毅舉行新一輪中法戰略...

不斷互探底線…學者：緊張-升級-休戰 美中角力新常態

美中貿易戰再升溫，牽動全球經濟情勢。野村證券首席經濟學家陸挺表示，中美關係此次升級更多是為即將到來的談判和會晤進行姿態上...

「攻擊11」現身日喀則 美媒：中隱形無人機已實戰部署

美國軍事新聞網站「The War Zone」（TWZ）報導，根據美國Planet Lab的衛星圖像顯示，至少3架「攻擊1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。