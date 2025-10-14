羞辱性接見？李強出訪北韓會見金正恩 學者這樣看「座位安排」

大陸國務院總理李強10月9日至11日率中國黨政代表團赴北韓出席朝鮮勞動黨建黨80周年慶祝活動，朝中社日前發布朝鮮勞動黨總書記金正恩9日會見李強的相片，近日在社交平台上引發議論。不少人指稱，這場會面的座位安排是對中國的「羞辱性接見」。

朝中社的相片顯示，金正恩坐在橢圓形大桌的一端，身旁一名女子應是翻譯人員，李強則率一眾大陸官員坐在另一端。在「X」等社交平台上，近日接連有網友發文稱：「像是一班下屬向最高領袖彙報工作似的」。

還有網友將朝中社所發布金正恩見李強的照片，與金正恩見越南共產黨中央委員會總書記蘇林的相片做對比，強化這一論點。金正恩9日見蘇林時，金正恩與蘇林分別率兩國官員分坐長桌的兩端，會場還有兩國國旗。

不過，華府智庫「大西洋理事會」全球中國中心非常駐研究員宋文笛並不同意網上這些論點。宋文笛表示，他不覺得金正恩貶低了李強。若按對等原則，讓李強見北韓總理即可，金正恩是額外加場接見李強，以示對中國（和俄國）的重視。

事實上，金正恩10月10日會見統一俄羅斯黨主席梅德韋傑夫時的座位安排也與李強相同。此外，根據朝中社報導，金正恩是「會見」李強和梅德韋傑夫，與蘇林則是「會談」。

宋文笛表示，這就解釋了布景的差別—金正恩和越南一把手是對等的正式會議，所以布景是雙方國旗。金正恩對中俄是額外的半正式會談，更多是敘雙方情誼而少提政策談判，因此背景素雅。