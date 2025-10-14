吳豊山：籲海協會「耐心說服高層」 重啟兩岸對話機制

海基會14日下午召開第12屆董監事第8次聯席會議，海基會董事長吳豊山致詞表示，兩岸休戚與共，他要再一次呼籲大陸海協會，「耐心地說服您們的高層」，重啟與海基會的對話機制。

吳豊山表示，近年來，台海和平成為舉世關注的焦點。台海如果不幸發生戰爭，不管國際社會如何選邊站，其結果必是兩岸同遭大禍，除了兩岸生靈塗炭之外，兩岸好不容易達成的建設成果也必大幅倒退幾十年。

吳豊山說，因此，假如兩岸領導階層都能以人民福祉為最高考量，和平共榮便成為唯一光明大道；如果有人輕佻發動戰爭，勢必成為歷史的罪人。

吳豊山提到，總統賴清德日前雙十國慶談話明確表示，「民主台灣將致力維持現狀，守護台海和平穩定，促進區域繁榮發展」。一周前，賴總統接受美國廣播電視脫口秀主持人賽斯頓（Buck Sexton）專訪時也表示，我國政府「在對等、尊嚴前提下，樂意與中國談判，交流合作，和平共榮。」

「這是建設性的倡議，」吳豊山說，海基會是官方唯一授權的兩岸對話平台，他要再一次呼籲海協會，「耐心地說服您們的高層」，依據1993年雙方制定的「兩岸聯繫與會談制度協議」，重啟與海基會對話機制，共同為營造兩岸和平發展工程跨出建設性步伐。

吳豊山指出，只要站上歷史的制高點，便能一眼看出兩岸休戚與共。因此只要雙方飽滿善意，窮盡智慧，耐心協商，一定可以找到符合雙方核心利益的交叉點。

據了解，本次海基會董監事聯席會議邀請前海基會董事長李大維，進行專題演講。李大維曾任駐美代表、外交部長、國安會秘書長與總統府秘書長，今年6月發表新書「和光同塵」，自述外交官的經歷。