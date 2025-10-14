中美經貿戰擴及航運、造船業 陸啟動產業受損調查

中美經貿大戰已擴大至航運及造船業。中美10月14日起相互向對方船舶開徵「特別港務費」後，大陸交通運輸部隨即公告，對中國航運業、造船業和相關產業鏈供應鏈安全和發展利益受美301調查影響或可能影響情況，相關企業、組織或個人是否存在實施、協助、支持美國在航運業、造船業及相關產業鏈供應鏈對中國採取歧視性限制措施的行為，及其他相關事項開展調查。

大陸交通運輸部稱，後續將根據調查情況適時推出相應措施。調查期間，歡迎相關企業、協會、個人及相關方提供線索、反映情況、提出意見和建議。

另，大陸商務部14日中午則公告，對「韓華海洋株式會社」五家美國相關子公司採取反制措施。公告稱，美國對中國海事、物流和造船業開展301調查並採取措施，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中國企業合法權益。韓華海洋株式會社在美相關子公司協助、支持美國政府相關調查活動，危害中國主權、安全、發展利益。

公告稱，依據《中華人民共和國反外國制裁法》相關規定，經大陸國家反外國制裁工作協調機制批准，決定將韓華海洋株式會社五家美國相關子公司Hanwha Shipping LLC、Hanwha Philly Shipyard Inc.、Hanwha Ocean USA International LLC、Hanwha Shipping Holdings LLC和HS USA Holdings Corp.列入反制清單，並採取以下反制措施：禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

大陸商務部發言人表示，中方敦促美方及相關企業尊重事實和多邊經貿規則，遵守市場經濟和公平競爭原則，盡早糾正有關錯誤做法，停止損害中方利益。

根據百度百科資料，韓華海洋（HANHWA OCEAN）是韓國造船企業，前身為韓國大宇造船海洋，2023年5月23日經股東大會決議更名確立。該公司總部位於韓國，主營船舶製造、海洋工程裝備建造及軍用艦艇維修。2024年，韓華海洋通過收購美國Philly船廠承接海軍訂單，加速布局海外市場。