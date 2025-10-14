快訊

輝達進駐北士科T17、18 李四川曝新壽堅持協調原因：還想「直接移轉」

輕鬆省荷包！LINE Pay兩大方案最高5%回饋 消費就送9折優惠券

高雄柏油山爭議 「合法」外衣難掩市府監管程序的黑洞

聽新聞
0:00 / 0:00

中美經貿戰擴及航運、造船業 陸啟動產業受損調查

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中美經貿大戰已擴大至航運及造船業，大陸交通運輸部14日宣布，啟動相關產業受影響調查。圖為山東省榮成市一家造船廠。（新華社）
中美經貿大戰已擴大至航運及造船業，大陸交通運輸部14日宣布，啟動相關產業受影響調查。圖為山東省榮成市一家造船廠。（新華社）

中美經貿大戰已擴大至航運及造船業。中美10月14日起相互向對方船舶開徵「特別港務費」後，大陸交通運輸部隨即公告，對中國航運業、造船業和相關產業鏈供應鏈安全和發展利益受美301調查影響或可能影響情況，相關企業、組織或個人是否存在實施、協助、支持美國在航運業、造船業及相關產業鏈供應鏈對中國採取歧視性限制措施的行為，及其他相關事項開展調查。

大陸交通運輸部稱，後續將根據調查情況適時推出相應措施。調查期間，歡迎相關企業、協會、個人及相關方提供線索、反映情況、提出意見和建議。

另，大陸商務部14日中午則公告，對「韓華海洋株式會社」五家美國相關子公司採取反制措施。公告稱，美國對中國海事、物流和造船業開展301調查並採取措施，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中國企業合法權益。韓華海洋株式會社在美相關子公司協助、支持美國政府相關調查活動，危害中國主權、安全、發展利益。

公告稱，依據《中華人民共和國反外國制裁法》相關規定，經大陸國家反外國制裁工作協調機制批准，決定將韓華海洋株式會社五家美國相關子公司Hanwha Shipping LLC、Hanwha Philly Shipyard Inc.、Hanwha Ocean USA International LLC、Hanwha Shipping Holdings LLC和HS USA Holdings Corp.列入反制清單，並採取以下反制措施：禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

大陸商務部發言人表示，中方敦促美方及相關企業尊重事實和多邊經貿規則，遵守市場經濟和公平競爭原則，盡早糾正有關錯誤做法，停止損害中方利益。

根據百度百科資料，韓華海洋（HANHWA OCEAN）是韓國造船企業，前身為韓國大宇造船海洋，2023年5月23日經股東大會決議更名確立。該公司總部位於韓國，主營船舶製造、海洋工程裝備建造及軍用艦艇維修。2024年，韓華海洋通過收購美國Philly船廠承接海軍訂單，加速布局海外市場。

美國 對中

延伸閱讀

互徵港口費 華泰證券：陸航運業被徵收幅度高於美方

貨櫃海運美國線運價看漲 北京同步啟動反制措施

美中貿易戰重燃 北京：不願打也不怕打 將堅決採取相應措施

美擬加徵100%關稅 陸商務部：不願打 但也不怕打

相關新聞

陸學者：若十年內未收回台灣 恐「永遠收不回」

中美關係牽動台海局勢。廈門大學法學院教授魏磊杰近日在上海一場講座上指出，中美關係已發生質變，對華強硬成為美國朝野共識。魏...

六四民運人士、四通公司創始人萬潤南病逝巴黎 享壽79歲

法廣報導，因「六四事件」流亡海外的大陸民運人士、「四通公司」創辦人萬潤南，於當地時間13日上午在巴黎病逝，享壽79歲。

香港立法會掀棄選潮 已12議員不選 逾70歲半數退出

香港立法會選舉提名期展開前夕，盛傳下屆議會將「大換血」，截至10月13日晚上，累計有12名議員宣布棄選。

中美經貿戰擴及航運、造船業 陸啟動產業受損調查

中美經貿大戰已擴大至航運及造船業。中美10月14日起相互向對方船舶開徵「特別港務費」後，大陸交通運輸部隨即公告，對中國航...

桌球亞錦賽掛中華民國國旗 陸駐印使館批台政治操弄

2025亞洲桌球團體錦標賽11日在印度開幕，中華隊亦有出賽，但賽事現場懸掛起「青天白日滿地紅」的中華民國國旗，而非中華奧...

涉在台殺人…港男陳同佳來台投案 連6年碰壁

六年前觸發港府修訂「逃犯條例」及隨後「反送中運動」的香港男子陳同佳在台殺人案，港媒昨報導稱，陳同佳來台投案意願未變，但礙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。