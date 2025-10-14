中國舉行全球婦女峰會 紐時：女權活動仍艱難

快訊

中央社／ 台北14日電

「全球婦女峰會」13至14日在北京舉行，中國國家主席習近平發表講話，承諾支持婦女權利。紐約時報報導，這場盛況的背後，活動人士指出，中國女性爭取權利的鬥爭近年來已在某種程度上變得更加艱難。

紐約時報14日發表「中國舉辦全球婦女峰會，但打壓女性權益活動」報導。

報導指出，雖然1995年的世界婦女大會對中國女權主義者來說是一個里程碑式的時刻，推動一批新的獨立婦女權益組織的誕生，但這些團體如今已在習近平主導的對公民社會的打壓中幾乎被摧毀殆盡。

報導剖析，中共把任何獨立組織的運動視為對其權威的潛在威脅，尤其是女性相關議題。多名女權活動人士被逮捕，女權相關的社群媒體帳號被關閉。官媒警告人們警惕「極端女權主義」，稱其為一種削弱中國的外來意識型態。

在「全球婦女峰會」召開前夕，中國的出版商出版了2本書，收錄習近平關於婦女問題的講話和文章的英譯本。習近平在這些文章和講話中敦促中國的婦女團體不要盲目追隨西方的平等觀念。

官方還發布一份關於中國婦女權利成就的報告，報告稱邁向繼續取得進步的第一步是「堅持黨對一切工作的領導」。

在政治層面，報導同時指出，即使在中共精心設計的權力層級內部，女性的上升也已經停頓。中共的政策決策機構中共中央政治局20年來第一次沒有女性成員。

不過，報導也表示，從許多方面來看，中國女性現在的境況比30年前好得多。

1995年，女性在大學生中僅占總數的1/3，如今讀大學的女性人數已超過了男性。隨著國家變得越來越富裕，孕產婦死亡率和貧困率已大幅下降。

但中國女權主義者稱，最大的成就是社會觀念的轉變。社會觀念的轉變也推動了法律層面的進步。2016年，政府頒布具有里程碑意義的反家庭暴力法。

報導說，離婚在中國曾是一大忌，現在已變得更加為人接受。公開討論性別歧視問題的女性作家、女性喜劇演員和女性導演獲得讚譽。

一名曾經參加了1995年世界婦女大會的北京女權活動人士說，這些成就主要歸功於中國女性持續爭取平等權利的努力，儘管她們臨著越來越大的官方壓力。

女權 習近平 中共

