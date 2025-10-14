快訊

陸學者：若十年內未收回台灣 恐「永遠收不回」

聯合報／ 特派記者陳湘瑾／上海即時報導
廈門大學法學院教授魏磊杰近日於上海以「中美大國關係下台海問題未來之展望」發表其看法。記者陳湘瑾／攝影
廈門大學法學院教授魏磊杰近日於上海以「中美大國關係下台海問題未來之展望」發表其看法。記者陳湘瑾／攝影

中美關係牽動台海局勢。廈門大學法學院教授魏磊杰近日在上海一場講座上指出，中美關係已發生質變，對華強硬成為美國朝野共識。魏磊杰並稱，未來十年若大陸沒有收回台灣，可能永遠就收不回。

根據廈門大學法學院官網資料，魏磊杰研究領域為民法基礎理論、婚姻法、工程法學以及轉型中國的法治與國家治理。魏磊杰曾是政大法學院訪問學人，今年2月曾來台客座研修，並在今年6月於大陸媒體觀察者網發表文章〈特朗普2.0時代是解決台灣問題的最佳時機嗎？〉。

魏磊杰近日在上海一場講座「中美大國關係下台海問題未來之展望」時表示，台海關係永遠是中美博弈的問題，現在中美關係已經發生質變，對華強硬是美國朝野上下達成的潛在政治默契，無論誰入主白宮都要對中國強硬，對中國不強硬的話就是政治不正確。

他續指，這意味著中美之間根本不是貿易順差、逆差的問題，兩國之間的博弈必然會持久，中美在未來十年到三十年會始終處於齟齬的新常態，中美關係也已經回不到七十年代末到九十年代末的狀態了。

談到台海問題，魏磊杰提出未來十年解決台灣問題的戰略構想「文攻」和「武統」。他並強調，「未來十年，無論文攻還是武統，都必須要收回，假如再收不回來的話，可能永遠就收不回」。從時間點來看，是因為當年隨蔣介石到台灣的外省人，經過七十幾年至今已經凋零殆盡，幾代下來，台灣新世代的中華認同已經非常少了。

魏磊杰所指的「文攻」，是將「名義主權」落地轉化為「主權管轄」，意即以軍演和軍事實力為依託，推動海警執法擴大化，將台灣的海域和空域逐步納入到大陸的有效管轄之下。去年5月大陸對台環台軍事演練「聯合利劍—2024A」已經釋放相關訊號。

「武統」則包括先拿下台灣離島、以戰機包圍台灣、以特種部隊突襲、攻擊重要據點等手段。但魏磊杰也指出，武統解決台灣問題的代價大。一方面，美國會聯合西方對大陸實施嚴厲經濟制裁，像是被踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統、被實施貿易禁運等。

面對上述制裁，大陸即使可以用人民幣跨境支付系統，用貨幣互換等方式解決與開發中國家的貿易問題，也要做好與整個西方國家的出口貿易全部喪失的準備。

魏磊杰提出，這些影響恐造成每年人民幣十兆元的出口損失、兩千萬以上的人口失業，進一步衝擊大陸在疫情後低迷的經濟狀況，包括房地低迷、地方政府財政下行、底層失業率高等問題。

中美關係 台海 美國

