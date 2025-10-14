六四民運人士、四通公司創始人萬潤南病逝巴黎 享壽79歲

法廣報導，因「六四事件」流亡海外的大陸民運人士、「四通公司」創辦人萬潤南，於當地時間13日上午在巴黎病逝，享壽79歲。

萬潤南病逝的日子，正好也是北京「四通橋事件」三周年，而「四通橋」的橋名正源自四通公司。

報導表示，萬潤南病逝的消息來自他的家人。萬潤南曾對友人說，「哪一天我不發東西了，哪一天我就出問題了」，而萬潤南的朋友圈在9月18號後就無動靜。

萬潤南1970年畢業於北京清華大學，曾進入中國科學院擔任工程師。1984年5月在北京中關村創建四通公司，主要生產銷售電子產品，其標誌性產品四通打字機的問世，結束了大陸機械印刷中文的歷史，堪稱是改革開放起始年代最成功的創新公司。萬潤南也成為赫赫有名的民營企業家。

1989年「八九民運」爆發後，學生面臨鎮壓的關鍵時刻，萬潤南的岳父、前中共中紀委書記李昌擔心爆發流血衝突，委託萬潤南先後約見北大、清華等75所高等院校學生領袖商談撤退，試圖勸告學生撤離天安門廣場，保存民主力量，發展校園民主，但勸告未果。

「六四」事件後，人民日報曾發表長文痛斥萬潤南「搬起石頭要砸誰」，萬潤南遭中共當局下令追捕，從此流亡海外。同年7月，他與嚴家祺、吾爾開希、蘇紹智、劉賓雁共同發表「成立民主中國陣線的倡議書」，並於9月在巴黎成立「民主中國陣線」，萬潤南出任首任秘書長，此後當選第二、三任主席。