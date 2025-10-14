聽新聞
0:00 / 0:00

六四民運人士、四通公司創始人萬潤南病逝巴黎 享壽79歲

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
法廣報導，因「六四事件」流亡海外的大陸民運人士、「四通公司」創辦人萬潤南，於當地時間13日上午在巴黎病逝，享壽79歲。圖為前央視記者王志安今年3月在YT發布萬潤南專訪影片。（圖／截自王志安YT）
法廣報導，因「六四事件」流亡海外的大陸民運人士、「四通公司」創辦人萬潤南，於當地時間13日上午在巴黎病逝，享壽79歲。圖為前央視記者王志安今年3月在YT發布萬潤南專訪影片。（圖／截自王志安YT）

法廣報導，因「六四事件」流亡海外的大陸民運人士、「四通公司」創辦人萬潤南，於當地時間13日上午在巴黎病逝，享壽79歲。

萬潤南病逝的日子，正好也是北京「四通橋事件」三周年，而「四通橋」的橋名正源自四通公司。

報導表示，萬潤南病逝的消息來自他的家人。萬潤南曾對友人說，「哪一天我不發東西了，哪一天我就出問題了」，而萬潤南的朋友圈在9月18號後就無動靜。

萬潤南1970年畢業於北京清華大學，曾進入中國科學院擔任工程師。1984年5月在北京中關村創建四通公司，主要生產銷售電子產品，其標誌性產品四通打字機的問世，結束了大陸機械印刷中文的歷史，堪稱是改革開放起始年代最成功的創新公司。萬潤南也成為赫赫有名的民營企業家。

1989年「八九民運」爆發後，學生面臨鎮壓的關鍵時刻，萬潤南的岳父、前中共中紀委書記李昌擔心爆發流血衝突，委託萬潤南先後約見北大、清華等75所高等院校學生領袖商談撤退，試圖勸告學生撤離天安門廣場，保存民主力量，發展校園民主，但勸告未果。

「六四」事件後，人民日報曾發表長文痛斥萬潤南「搬起石頭要砸誰」，萬潤南遭中共當局下令追捕，從此流亡海外。同年7月，他與嚴家祺、吾爾開希、蘇紹智、劉賓雁共同發表「成立民主中國陣線的倡議書」，並於9月在巴黎成立「民主中國陣線」，萬潤南出任首任秘書長，此後當選第二、三任主席。

北京 六四 巴黎

延伸閱讀

原民古謠是生活非表演 排灣族佳興部落感動巴黎

柔美花瓣飄落在珍珠上 MIKIMOTO捕捉大自然輕盈靈動之美

美中貿易戰重燃 北京：不願打也不怕打 將堅決採取相應措施

美中貿易戰升溫 多家美媒分析：兩敗俱傷 卻都自認占優勢

相關新聞

涉在台殺人…港男陳同佳來台投案 連6年碰壁

六年前觸發港府修訂「逃犯條例」及隨後「反送中運動」的香港男子陳同佳在台殺人案，港媒昨報導稱，陳同佳來台投案意願未變，但礙...

拒絕陳同佳投案 桂宏誠：賴政府另有政治目的

香港男子陳同佳二○一八年二月在台旅遊期間殺害港籍女友後潛逃回港，自他二○一九年十月因洗錢罪出獄後六年來，陳嫌雖多次表達來...

桌球亞錦賽掛中華民國國旗 陸駐印使館批台政治操弄

2025亞洲桌球團體錦標賽11日在印度開幕，中華隊亦有出賽，但賽事現場懸掛起「青天白日滿地紅」的中華民國國旗，而非中華奧...

六四民運人士、四通公司創始人萬潤南病逝巴黎 享壽79歲

法廣報導，因「六四事件」流亡海外的大陸民運人士、「四通公司」創辦人萬潤南，於當地時間13日上午在巴黎病逝，享壽79歲。

四通橋事件3週年 四通公司創辦人萬潤南同日病逝

法廣報導，中國民運人士、「四通公司」創辦人萬潤南當地時間今天早上在巴黎病逝，享壽79歲。今天正好也是北京「四通橋事件」3...

三年前的今天 四通橋抗議震驚世界

2022年10月13日，一名抗議者在北京市四通橋公開抗議，矛頭直指最高領導人習近平。該抗議者後來被報道名為彭立發（彭載舟），他也被稱為「四通橋勇士」、 「孤勇者」等。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。