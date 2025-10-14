桌球亞錦賽掛中華民國國旗 陸駐印使館批台政治操弄

2025亞洲桌球團體錦標賽11日在印度開幕，中華隊亦有出賽，但賽事現場懸掛起「青天白日滿地紅」的中華民國國旗，而非中華奧會的「梅花旗」。大陸駐印度大使館稱，在大陸參賽代表團發現賽事現場懸掛「台灣地區偽旗」後，及時向賽事主辦方提出交涉，主辦方已撤下有關旗幟。

此事在大陸社群上引發討論，「網易新聞」形容賽事首日便陷入「重大外交風波」，更稱有現場大陸球迷們立即高呼「一個中國」的口號，表達強烈抗議。大陸桌球隊教練組也迅速行動，向賽事組委會提出嚴正交涉。

有眾多網友稱此次事件是「嚴重挑釁」，要求印度主辦方道歉並糾正。也有陸媒批評台灣要藉體育賽事搞謀獨挑釁。

大陸駐印度大使館13日在官網通報此次事件，表示「一個中國原則」是國際關係基本準則和國際社會普遍共識。

但大陸使館將矛頭對準我方，表示大陸堅決反對「台灣當局」妄圖借體育賽事搞政治操弄、進行謀「獨」挑釁，這種行動嚴重損害體育比賽純潔性，嚴重干擾賽場秩序和賽事氛圍，「令人不齒，注定失敗」。