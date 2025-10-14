快訊

朝野有共識了！普發現金周五拚三讀 11月中發放

高鐵「寧靜車廂」爭議致5種下場 律師：仇孩氛圍加快少子化

前樂天啦啦隊張語芯爆「父女戀」 60歲男友送房承諾跳票

桌球亞錦賽掛中華民國國旗 陸駐印使館批台政治操弄

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
2025亞洲桌球團體錦標賽11日在印度開幕，中華隊亦有出賽，但賽事現場懸掛起「青天白日滿地紅」的中華民國國旗，而非中華奧會的「梅花旗」，引發大陸輿論熱議。（圖／取自網易）
2025亞洲桌球團體錦標賽11日在印度開幕，中華隊亦有出賽，但賽事現場懸掛起「青天白日滿地紅」的中華民國國旗，而非中華奧會的「梅花旗」，引發大陸輿論熱議。（圖／取自網易）

2025亞洲桌球團體錦標賽11日在印度開幕，中華隊亦有出賽，但賽事現場懸掛起「青天白日滿地紅」的中華民國國旗，而非中華奧會的「梅花旗」。大陸駐印度大使館稱，在大陸參賽代表團發現賽事現場懸掛「台灣地區偽旗」後，及時向賽事主辦方提出交涉，主辦方已撤下有關旗幟。

此事在大陸社群上引發討論，「網易新聞」形容賽事首日便陷入「重大外交風波」，更稱有現場大陸球迷們立即高呼「一個中國」的口號，表達強烈抗議。大陸桌球隊教練組也迅速行動，向賽事組委會提出嚴正交涉。

有眾多網友稱此次事件是「嚴重挑釁」，要求印度主辦方道歉並糾正。也有陸媒批評台灣要藉體育賽事搞謀獨挑釁。

大陸駐印度大使館13日在官網通報此次事件，表示「一個中國原則」是國際關係基本準則和國際社會普遍共識。

但大陸使館將矛頭對準我方，表示大陸堅決反對「台灣當局」妄圖借體育賽事搞政治操弄、進行謀「獨」挑釁，這種行動嚴重損害體育比賽純潔性，嚴重干擾賽場秩序和賽事氛圍，「令人不齒，注定失敗」。

印度 體育 大使館

延伸閱讀

大陸乘用車搶補貼 9月賣出224萬輛銷量創高

影／光復鄉忙重建家園 災民不忘國慶日「一定要插國旗」

影／國旗只出現在果貿？柯志恩喊話要遍地飄揚 高市府駁不符事實

獨／「國慶超人」也來了！曾搶救八八風災的退伍軍人 帶國旗來鏟土

相關新聞

涉在台殺人…港男陳同佳來台投案 連6年碰壁

六年前觸發港府修訂「逃犯條例」及隨後「反送中運動」的香港男子陳同佳在台殺人案，港媒昨報導稱，陳同佳來台投案意願未變，但礙...

拒絕陳同佳投案 桂宏誠：賴政府另有政治目的

香港男子陳同佳二○一八年二月在台旅遊期間殺害港籍女友後潛逃回港，自他二○一九年十月因洗錢罪出獄後六年來，陳嫌雖多次表達來...

桌球亞錦賽掛中華民國國旗 陸駐印使館批台政治操弄

2025亞洲桌球團體錦標賽11日在印度開幕，中華隊亦有出賽，但賽事現場懸掛起「青天白日滿地紅」的中華民國國旗，而非中華奧...

六四民運人士、四通公司創始人萬潤南病逝巴黎 享壽79歲

法廣報導，因「六四事件」流亡海外的大陸民運人士、「四通公司」創辦人萬潤南，於當地時間13日上午在巴黎病逝，享壽79歲。

四通橋事件3週年 四通公司創辦人萬潤南同日病逝

法廣報導，中國民運人士、「四通公司」創辦人萬潤南當地時間今天早上在巴黎病逝，享壽79歲。今天正好也是北京「四通橋事件」3...

三年前的今天 四通橋抗議震驚世界

2022年10月13日，一名抗議者在北京市四通橋公開抗議，矛頭直指最高領導人習近平。該抗議者後來被報道名為彭立發（彭載舟），他也被稱為「四通橋勇士」、 「孤勇者」等。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。