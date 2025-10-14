拒絕陳同佳投案 桂宏誠：賴政府另有政治目的

香港男子陳同佳二○一八年二月在台旅遊期間殺害港籍女友後潛逃回港，自他二○一九年十月因洗錢罪出獄後六年來，陳嫌雖多次表達來台投案意願，但我方堅持台港應循司法互助機制處理，而港方未有回應，陳嫌至今仍未接受審判。民主文教基金會董事長桂宏誠認為，此案不涉及司法互助問題，賴政府拒絕陳嫌投案另有政治目的。

桂宏誠表示，司法互助應適用於陳同佳在台灣殺人後，應受台灣刑法的審判，卻潛逃回香港，台灣政府請港府將陳嫌送押回台灣。但實際情況是，陳同佳有意來台接受台灣刑法的審判與制裁，這不涉及司法互助問題。

他指出，陳同佳已承認犯行，犯罪地在台灣。按照我國刑法，任何外國人在中華民國境內犯罪，就必須接受中華民國法律的制裁，這就是主權的表現。陳同佳自願到台灣接受法律審判與制裁，時任行政院長蘇貞昌居然拒絕，且迄今政府態度仍如此，「光這個就說不通了」，是台灣在拋棄自己的刑事管轄權與主權行使。

針對港台互動，桂宏誠指，台灣與香港之間並未簽訂司法互助協定，過去也曾有移交嫌犯的先例，「關係好時，沒有這個協議，雙方也願意做」，因此案件癥結點不在於司法互助，這只是政府的說法跟理由，「講的都是技術性問題，拒絕則是另有政治目的」。

桂宏誠提到，陳同佳案之前，兩岸及台港關係原有的互動交流機制逐漸停擺，二○一八年就曾有陸委會駐港代表因拒簽一中承諾書而無法上任。他認為民進黨政府是故意透過陳同佳案反制港方，同時藉此斷絕兩岸及台港交流，尤其是官方交流。