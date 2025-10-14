涉在台殺人的港男陳同佳來台投案 連6年碰壁

六年前觸發港府修訂「逃犯條例」及隨後「反送中運動」的香港男子陳同佳在台殺人案，港媒昨報導稱，陳同佳來台投案意願未變，但礙於台灣不接受其入境且堅持透過台港兩地政府司法互助，事件暫未看到出路，並指陳當前處境比坐牢更不堪。

陸委會回應，我方政府立場始終一貫，陳嫌入境牽涉兩地之間公權力的行使，必須由台港雙方政府談好相關事宜，港府也應務實回應我方基於偵辦案件所提出的司法互助請求。

陳同佳二○一八年二月與港籍女友潘曉穎來台旅行發生爭執，陳殺害潘女後潛逃回港。陳同佳返港後因被控洗黑錢罪遭捕，於二○一九年十月刑滿獲釋。香港星島日報昨在陳同佳出獄六周年之際，引述協助他多年的香港聖公會牧師、立法會議員管浩鳴說法，指陳同佳仍有意就殺人案來台投案。

不過，管浩鳴在訪問中表示，陳同佳赴台「自首」（此應為投案）一事已接近「無得搞」（沒法成事），非常視乎台方的立場，暫未看到出路，但強調會一直跟進及想辦法，「始終都有一日要解決，這個世界總有天理！」管認為，最重要是確保陳同佳可獲得公平審訊，而移交過程港、台雙方要有商有量，不要引致其他更嚴重的後果。

管浩鳴稱，陳同佳仍住在香港某深山處，足不出戶，「坐牢尚且有機會放風，到戶外見見人，但陳同佳連這種機會都沒有，就這樣一直住在狹小空間中，平時完全沒有人和他談話，最多偶爾見見父母，和社會隔絕了，肯定比坐牢更不堪。無論他是謀殺或誤殺，總得給他機會受審」。

針對陳同佳案，陸委會曾指，港府宣稱陳嫌「自願自首」，但可看出這是有背後政治力量精心操作的投案安排，並質疑港府意圖規避司法管轄權，強調台港應建立司法互助合作機制，方能根本解決問題。陸委會也曾表示，陳同佳是殺人嫌犯，不是我方發一個簽證讓他入境這麼簡單，希望港府務實回應我方司法互助請求，包括協助提供在港的相關證據。