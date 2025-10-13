四通橋事件3週年 四通公司創辦人萬潤南同日病逝

法廣報導，中國民運人士、「四通公司」創辦人萬潤南當地時間今天早上在巴黎病逝，享壽79歲。今天正好也是北京「四通橋事件」3週年，而「四通橋」之名正來自萬潤南1980年代在附近創立的四通公司。

根據報導，萬潤南病逝的消息來自他的家人，目前相關治喪事宜尚待公布。

根據公開資訊，萬潤南1970年畢業於北京清華大學，此後被分配到河北承德鐵路局接受工農兵再教育；1978年進入中國科學院擔任工程師；1984年5月16日，萬潤南與其他6人合資人民幣2萬元，在北京中關村創立「四通公司」，以產銷電子產品為主業。

由於趕上中國改革開放後電子產品熱銷的大潮，「四通公司」創立3年後的1987年營收即突破5億元，且在北京建立了8個電子專業公司，並在深圳、上海、長沙、烏魯木齊等100多個城市建立分支機構，被視為當時中國最大的民營企業，萬潤南也成為當時中國知名的民營企業家。而公司附近的車行陸橋，即因此被命名為「四通橋」

1989年中國多地陸續爆發學生運動，萬潤南公開表達支持。根據報導，萬潤南的岳父、時任中共中紀委書記（當時中紀委最高職位為「第一書記」、中共元老陳雲）李昌擔心爆發流血衝突，委託萬潤南先後約見北大、清華等75所大學院校學生領袖，試圖勸告學生撤離天安門廣場，保存民主力量，但未能成功。

「六四」事件爆發後，萬潤南遭到中共當局通緝，從此流亡海外。同年7月，他與嚴家祺、吾爾開希、蘇紹智、劉賓雁共同發表「成立民主中國陣線的倡議書」，並於9月在巴黎成立「民主中國陣線」，萬潤南出任首任秘書長，此後接連第2、3任主席。

得知萬潤南逝世的消息後，海外民運人士陸續表達哀悼及感念。不少網友感慨，萬潤南離世的日子正好是2022年「四通橋事件」3週年，而「四通橋」正好是以他創立的「四通公司」而得名，有著冥冥之中的巧合，某種意義上也象徵同一精神的傳承。

此外，網友們也同時對「四通橋事件」主角彭立發（網名彭載舟）的現況表達關切，並認為這一事件啟發了後來的「白紙運動」，進而促成了中國「動態清零」防疫措政策的終結。