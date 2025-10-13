快訊

輝達北士科卡關 台新新光金證實「接獲北市府來函」提2點說明

情牽20年！李國超、高欣欣婚禮敲定了 喜帖曝光

中職／台灣大賽賽程看這裡！史上第6度猿象爭霸 兄弟拚史上最多11冠

四通橋事件3週年 四通公司創辦人萬潤南同日病逝

中央社／ 台北13日電
2022年10月13日「20大」前夕，北京四通橋上有人掛出反習布條抗議。（取自推特）
2022年10月13日「20大」前夕，北京四通橋上有人掛出反習布條抗議。（取自推特）

法廣報導，中國民運人士、「四通公司」創辦人萬潤南當地時間今天早上在巴黎病逝，享壽79歲。今天正好也是北京「四通橋事件」3週年，而「四通橋」之名正來自萬潤南1980年代在附近創立的四通公司。

根據報導，萬潤南病逝的消息來自他的家人，目前相關治喪事宜尚待公布。

根據公開資訊，萬潤南1970年畢業於北京清華大學，此後被分配到河北承德鐵路局接受工農兵再教育；1978年進入中國科學院擔任工程師；1984年5月16日，萬潤南與其他6人合資人民幣2萬元，在北京中關村創立「四通公司」，以產銷電子產品為主業。

由於趕上中國改革開放後電子產品熱銷的大潮，「四通公司」創立3年後的1987年營收即突破5億元，且在北京建立了8個電子專業公司，並在深圳、上海、長沙、烏魯木齊等100多個城市建立分支機構，被視為當時中國最大的民營企業，萬潤南也成為當時中國知名的民營企業家。而公司附近的車行陸橋，即因此被命名為「四通橋」

1989年中國多地陸續爆發學生運動，萬潤南公開表達支持。根據報導，萬潤南的岳父、時任中共中紀委書記（當時中紀委最高職位為「第一書記」、中共元老陳雲）李昌擔心爆發流血衝突，委託萬潤南先後約見北大、清華等75所大學院校學生領袖，試圖勸告學生撤離天安門廣場，保存民主力量，但未能成功。

「六四」事件爆發後，萬潤南遭到中共當局通緝，從此流亡海外。同年7月，他與嚴家祺、吾爾開希、蘇紹智、劉賓雁共同發表「成立民主中國陣線的倡議書」，並於9月在巴黎成立「民主中國陣線」，萬潤南出任首任秘書長，此後接連第2、3任主席。

得知萬潤南逝世的消息後，海外民運人士陸續表達哀悼及感念。不少網友感慨，萬潤南離世的日子正好是2022年「四通橋事件」3週年，而「四通橋」正好是以他創立的「四通公司」而得名，有著冥冥之中的巧合，某種意義上也象徵同一精神的傳承。

此外，網友們也同時對「四通橋事件」主角彭立發（網名彭載舟）的現況表達關切，並認為這一事件啟發了後來的「白紙運動」，進而促成了中國「動態清零」防疫措政策的終結。

北京 中共 白紙運動

延伸閱讀

巴基斯坦阿富汗邊境衝突 北京籲雙方冷靜克制

中菲海警船碰撞！北京指菲侵權挑釁 是局勢緊張根源

美中貿易戰重燃 北京：不願打也不怕打 將堅決採取相應措施

美中貿易戰升溫 多家美媒分析：兩敗俱傷 卻都自認占優勢

相關新聞

四通橋事件3週年 四通公司創辦人萬潤南同日病逝

法廣報導，中國民運人士、「四通公司」創辦人萬潤南當地時間今天早上在巴黎病逝，享壽79歲。今天正好也是北京「四通橋事件」3...

三年前的今天 四通橋抗議震驚世界

2022年10月13日，一名抗議者在北京市四通橋公開抗議，矛頭直指最高領導人習近平。該抗議者後來被報道名為彭立發（彭載舟），他也被稱為「四通橋勇士」、 「孤勇者」等。

中菲海警船碰撞！北京指菲侵權挑釁 是局勢緊張根源

菲律賓漁船與中國大陸海警船在南海再次發生衝突後，大陸外交部說，菲律賓在海上蓄意侵權挑釁是導致局勢緊張的根源，並呼籲菲律賓...

間諜扮「美女博主」 在中策反百人 國安部公布竊密新手法

中國國安部微信公眾號12日公布一起間諜案竊密新手法，這是中國連續三天公布相關案件。通報稱，有境外間諜情報機關以旅遊「美女...

習近平宣布捐1億美元 支持全球婦女和女童發展合作項目

大陸國家主席習近平13日在「全球婦女峰會」開幕致辭時宣布，為進一步支持全球婦女事業發展，未來五年，中國將再向聯合國婦女署...

又3人棄選香港立會議員 政圈料1/3無法連任 葉劉去向成焦點

距香港立法會選舉提名期不足兩周，再多一名資深議員宣布退下火線，73歲經民聯林健鋒12日稱為了專注商界事務、給業界青年才俊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。