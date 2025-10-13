三年前的今天 四通橋抗議震驚世界

（德國之聲中文網）2022年10月13日，一名抗議者在北京市四通橋公開抗議，矛頭直指最高領導人習近平。該抗議者後來被報道名為彭立發（彭載舟），他也被稱為「四通橋勇士」、 「孤勇者」等。

這起事件發生在中共二十大前夕，圖中「不要核酸要吃飯、不要文革要改革、不要封控要自由、不要領袖要選票、不要謊言要尊嚴、不做奴才做公民」的巨型橫幅震驚了世界。

該事件也被認為催生了「白紙運動」——這場綿延中國多地的抗議，一定程度上促使中國當局結束了「清零政策」。

「四通橋勇士」被警方帶後下落不明。「維權網」等曾經報道稱，他被中國當局秘密羈押，也有報道稱他在2025年夏天被秘密判刑。不過該信息DW無法核實，中國官方沒有發布過任何相關信息。

今天是四通橋事件三周年，我們重新貼出2022年10月14日DW針對四通橋事件進行的報道（北京強力審查四通橋事件 專家：新坦克人時刻）以及此後不久DW專欄作者長平發表的相關評論文章（長平觀察：四通橋上的「二十大」 ），重新回顧這一歷史瞬間。

