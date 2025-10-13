中菲海警船碰撞！北京指菲侵權挑釁 是局勢緊張根源

菲律賓漁船與中國大陸海警船在南海再次發生衝突後，大陸外交部說，菲律賓在海上蓄意侵權挑釁是導致局勢緊張的根源，並呼籲菲律賓不要挑戰中國維護自身領土主權的決心。

中國大陸外交部發言人林劍10月13日在例行記者會上說，菲律賓近日有組織有預謀地糾集大量船隻到中國南沙群島有關海域挑釁滋事。其中，菲律賓公務船多次危險航行並衝闖渚碧礁附近海域，導致雙方的船隻發生擦碰。

他說，菲律賓的行徑嚴重侵犯中國的主權和權益、嚴重威脅中國的船隻和人員安全、嚴重破壞海上和平穩定，是造成海上事態的加害者和責任方。中國採取必要措施維護自身領土主權和海洋權益，正當合法、無可非議。

林劍稱：「事實再次證明，菲方在海上蓄意侵權挑釁是導致局勢緊張的根源。中方敦促菲方立即停止侵權挑釁和煽情炒作，不要挑戰中方維護自身領土主權和海域權益的堅定決心。」

菲律賓海岸警衛隊發言人塔里拉10月12日在社交媒體聲明稱，當天上午約8時15分，一艘中國海警船在格阿薩島（中國稱中業島）水域「危險靠近」三艘菲律賓漁業與水產資源局船隻，當時菲方正執行保護漁民任務。

塔里拉說，約上午9時15分，中國海警向巡邏船帕格布亞拿督號（Datu Pagbuaya）發射水砲，並在三分鐘後故意撞擊其船尾，造成輕微損壞，船員未受傷。

中國海警局發言人劉德軍則發布聲明稱，兩艘菲律賓船隻非法進入爭議海域，無視中方多次警告，導致擦碰發生，「責任完全在菲方」。他也說，菲律賓行徑嚴重侵犯中方領土主權，中國海警依法採取管制並驅離菲船，行為合理合法。