快訊

將邀台灣海軍參與環太軍演？ 美參議院通過年度國防授權法

全球罕見！女腫瘤長進心與肝 北榮取肝切除惡瘤再重新「種回」

諾貝爾經濟學獎出爐 3學者解釋創新驅動的經濟成長獲獎

聽新聞
0:00 / 0:00

中菲海警船碰撞！北京指菲侵權挑釁 是局勢緊張根源

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
10月12日上午9時15分許，中國大陸海警船向菲漁業局的巡邏船帕格布亞拿督號（Datu Pagbuaya）發射水炮。隨後還擦撞上該船船尾。（X平台截圖）
10月12日上午9時15分許，中國大陸海警船向菲漁業局的巡邏船帕格布亞拿督號（Datu Pagbuaya）發射水炮。隨後還擦撞上該船船尾。（X平台截圖）

菲律賓漁船與中國大陸海警船在南海再次發生衝突後，大陸外交部說，菲律賓在海上蓄意侵權挑釁是導致局勢緊張的根源，並呼籲菲律賓不要挑戰中國維護自身領土主權的決心。

中國大陸外交部發言人林劍10月13日在例行記者會上說，菲律賓近日有組織有預謀地糾集大量船隻到中國南沙群島有關海域挑釁滋事。其中，菲律賓公務船多次危險航行並衝闖渚碧礁附近海域，導致雙方的船隻發生擦碰。

他說，菲律賓的行徑嚴重侵犯中國的主權和權益、嚴重威脅中國的船隻和人員安全、嚴重破壞海上和平穩定，是造成海上事態的加害者和責任方。中國採取必要措施維護自身領土主權和海洋權益，正當合法、無可非議。

林劍稱：「事實再次證明，菲方在海上蓄意侵權挑釁是導致局勢緊張的根源。中方敦促菲方立即停止侵權挑釁和煽情炒作，不要挑戰中方維護自身領土主權和海域權益的堅定決心。」

菲律賓海岸警衛隊發言人塔里拉10月12日在社交媒體聲明稱，當天上午約8時15分，一艘中國海警船在格阿薩島（中國稱中業島）水域「危險靠近」三艘菲律賓漁業與水產資源局船隻，當時菲方正執行保護漁民任務。

塔里拉說，約上午9時15分，中國海警向巡邏船帕格布亞拿督號（Datu Pagbuaya）發射水砲，並在三分鐘後故意撞擊其船尾，造成輕微損壞，船員未受傷。

中國海警局發言人劉德軍則發布聲明稱，兩艘菲律賓船隻非法進入爭議海域，無視中方多次警告，導致擦碰發生，「責任完全在菲方」。他也說，菲律賓行徑嚴重侵犯中方領土主權，中國海警依法採取管制並驅離菲船，行為合理合法。

菲律賓 主權 外交部

延伸閱讀

菲律賓、南美洲猛搖 專家直指「台日似乎有空白帶」示警留意規模7地震

生日直播現求救手勢？網憂郭俊辰成「下一個于朦朧」還報警　公司發聲回應

菲律賓南部強震後再遭規模6.9餘震侵襲 迄今累計6死

菲律賓南部規模7.4強震至少2死 學校停課電力中斷

相關新聞

中菲海警船碰撞！北京指菲侵權挑釁 是局勢緊張根源

菲律賓漁船與中國大陸海警船在南海再次發生衝突後，大陸外交部說，菲律賓在海上蓄意侵權挑釁是導致局勢緊張的根源，並呼籲菲律賓...

間諜扮「美女博主」 在中策反百人 國安部公布竊密新手法

中國國安部微信公眾號12日公布一起間諜案竊密新手法，這是中國連續三天公布相關案件。通報稱，有境外間諜情報機關以旅遊「美女...

習近平宣布捐1億美元 支持全球婦女和女童發展合作項目

大陸國家主席習近平13日在「全球婦女峰會」開幕致辭時宣布，為進一步支持全球婦女事業發展，未來五年，中國將再向聯合國婦女署...

又3人棄選香港立會議員 政圈料1/3無法連任 葉劉去向成焦點

距香港立法會選舉提名期不足兩周，再多一名資深議員宣布退下火線，73歲經民聯林健鋒12日稱為了專注商界事務、給業界青年才俊...

南海衝突再起 菲船闖入鐵線礁 中海警水砲驅離

中菲南海再生摩擦，中國海警昨天表示，菲律賓兩艘公務船未經中國政府允許，非法闖入中國南沙群島鐵線礁附近海域，中國海警依法對...

學者：北京回應川普威脅 旨在安撫市場、川習會如期舉行

美國總統川普威脅對中國商品加徵100%關稅、反制北京再打「稀土牌」後，大陸官方12日批評美國有關表態是「雙重標準」，並強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。