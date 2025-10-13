習近平宣布捐1億美元 支持全球婦女和女童發展合作項目

大陸國家主席習近平13日在「全球婦女峰會」開幕致辭時宣布，為進一步支持全球婦女事業發展，未來五年，中國將再向聯合國婦女署捐款1,000萬美元。中國還將提供1億美元全球發展和南南合作基金額度，與國際組織合作實施促進婦女和女童發展合作項目。

此外，中國將以婦女和女童為優先受益對象，在民生發展領域援助1,000個「小而美」項目；邀請5萬名婦女到中國交流研修；設立「全球婦女能力建設中心」，同相關國家和國際組織開展婦女領域能力建設等發展合作，培養更多女性傑出人才。

中國大陸舉辦此次「全球婦女峰會」是為紀念30年前中國承辦聯合國第四次世界婦女大會，並通過《北京宣言》和《行動綱領》。大陸外長王毅今年3月即宣布，中國將於下半年在北京再次召開全球婦女峰會，共商全球婦女事業發展大計。

據央視新聞報導，習近平上午致詞時說，五年前，他提議再次召開全球婦女峰會。「今天，很高興同各位朋友如約相聚北京，共同紀念北京世界婦女大會召開30周年，一起探討推動全球婦女事業發展大計。」

習近平表示，30年來，在北京世婦會精神指引下，全球婦女事業蓬勃發展。但當前，實現婦女全面發展仍然面臨複雜挑戰。據統計，全球尚有超過6億婦女和女童深陷戰亂衝突，約10%的婦女和女童生活在極端貧困之中。同時，暴力和歧視痼疾難消，性別數位鴻溝加大，實現男女平等任重道遠。

為此，習近平提出四點建議：共同營造有利於婦女成長發展的良好環境；共同培育推動婦女事業高質量發展的強勁動能；共同構建保障婦女權益的治理格局；共同書寫促進全球婦女合作的嶄新篇章。

習近平並稱，中國堅持將婦女事業融入中國式現代化宏闊實踐。經過多年努力，中國婦女事業取得歷史性成就、發生歷史性變革。「今天，中國婦女在經濟社會發展中真正發揮著『半邊天』作用。」

據央視新聞報導，在上午「全球婦女峰會」開幕式前，習近平和夫人彭麗媛還與各國出席代表合照。