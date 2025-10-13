陸論文代寫產業跟上AI潮流 號稱能周產30篇文章

人工智慧（AI）對於工作效率的提升，中國論文代寫產業最清楚。據央視財經報導，透過「組稿＋AI」模式，有人一個月輕鬆寫出5、60萬字，厲害的一個月甚至能寫出上百萬字，周產30篇論文。而且同一寫手還能寫出從「法學」、「學前教育」到「計算機應用與技術」等不同學科的論文，「專業跨度驚人」。

央視財經指出，近期接獲爆料稱，有個別企業公開招聘「撰稿」人員，有償代寫論文。只要付費，就能批量生產各類假文章、假論文，甚至已形成一條灰色生意鏈。

報導稱，一家名為「武漢歡之歌信息諮詢有限公司」在網上刊登招聘廣告，招聘論文和文字編輯，工作內容是根據文獻資料和要求，完成文章的組稿、編輯和排版工作，薪酬人民幣5,000至1萬元。

央視財經記者假扮應徵者前往面試時，該公司負責人表示，主要工作就是用「組稿」的方式製作文章和論文。也就是在網上找文章進行「整合」。組稿時只要加AI的工作模式，操作簡單，毋需人工深度介入，所以效率非常高，收入完全是「多勞多得」。

該公司一名唐姓主管表示，試用期的工資是月薪人民幣3,000元，正式聘用後是每千字人民幣10元，每月可輕輕鬆鬆寫5、60萬字，有人甚至可以一個月寫出百萬字。該主管強調，這個就是「抄」，不是自己寫的。

央視財經再到另一家名為「武漢瑞傑尚教育諮詢公司」應徵，期間在該公司電腦上看到名為《2025寫稿細明》。記錄顯示，同一寫手竟然完成了從法學、學前教育到計算機應用於技術等多個毫不相關學科的文章和論文，這顯示寫手涉獵範圍非常廣泛。

這家公司也表示，有員工能一周就完成30篇文章。這是因為公司會培訓員工熟悉各種AI工具，以及利用現成的資料資料庫，員工只要把不同的資料填充到「模板」的相應位置，並進行適當的修改，一篇文章就能輕鬆「出爐」。

深圳一家公關公司稱，過去幫人寫各類論文是灰色產業。大學畢業論文一篇是人民幣3,000至8,000元；碩士論文是5,000至1萬元，博士論文則要人民幣3萬元以上。但在AI論文寫手加入後，價錢可能下降。不過AI可以綜合整理，卻不會思考和創作，這可能會是完成論文的最大困難。