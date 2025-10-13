中稱對美船舶收特別港務費為必要行為 籲對話協商

快訊

中央社／ 北京13日電

美方將對中國籍與中國造船舶加收港口服務費，中國也於14日起對美船舶收特別港務費。中國海關總署表示，美方措施是典型的單邊主義，中國反制措施是必要的被動防禦行為，並呼籲美國回歸到對話協商。

據中國新聞網報導，中國國務院新聞辦公室（國新辦）今天就2025年前3季進出口情況舉行記者會。有媒體提問，海關方面如何看待14日起中美互相向對方船隻靠岸收費，對中國進出口造成的影響。

中國海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良表示，船舶的港務費問題此前有關部門已多次回應，美方措施是典型的單邊主義、保護主義行為，有明顯的歧視性色彩；中方的反制措施是必要的被動防禦行為，是維護中國產業和企業正當權益不得不採取的措施，也是維護國際航運和造船市場公平競爭環境的必要措施。

呂大良稱，希望美方能正視自身的錯誤，與中方相向而行，回到對話協商的正確軌道上來。

中國交通運輸部10日公告，美國將於10月14日起對中國企業擁有或經營的船舶、中國籍船舶及中國造船舶加收港口服務費，這嚴重違背國際貿易相關原則和中美海運協定，對中美海運貿易造成嚴重破壞。

公告指出，將對美國企業、其他組織和個人擁有船舶擁有權的船舶、或美國企業、其他組織和個人營運的船舶、或美國企業、其他組織和個人直接或間接持有25%以上股權的企業、其他組織擁有或營運的船舶、或懸掛美國旗的船舶、或在美國建造的船舶收取船舶特別港務費。

