過緊日子 人民日報刊登中共6名基層幹部談做法

中央社／ 台北13日電
人民日報今天在12版刊登「如何把『過緊日子要求落到實處』」的文章。（路透）
中共黨媒人民日報今天在12版刊登6名基層幹部，如何將中共總書記習近平的「過緊日子」要求落到實處。報導並稱，基層幹部談做法，可以「增強共識，抓好落實」。

人民日報今天在12版刊登「如何把『過緊日子要求落到實處』」的文章。6位基層幹部分別是：山東省濟南市曆城區委常委、組織部部長張霞，江西省鷹潭市信江新區夏埠街道辦事處黨政辦公室主任李虎嘯，海南省東方市紀委監委黨風政風監督室主任陳麗姬，重慶市巴南區花溪街道黨工委書記盛慧娟，遼寧省阜新市細河區委常委、組織部部長任千偉，四川省宜賓市翠屏區紀委監委黨風政風監督室主任凌波。

文章以問答方式鋪陳。根據6人的回答，有答覆稱，「過緊日子」強調的削減日常鋪張浪費、虛浮無效的支出，而不是降低幹部的合理收入和待遇保障。「過緊日子」絕不是要剋扣幹部合法工資，而是要堅決砍掉那些違規的津貼補貼、超標的福利待遇和「隱性腐敗」的支出。

還有答覆稱，幹部合理薪酬、效能提升、風險化解、生態保護等，是該花的錢。公務接待、慶典活動等則是該省則省，特別是公車私用、私車公養等問題更要杜絕。

對於記者詢問，基層黨政機關如何在「過緊日子」的同時，激發幹部工作效能？有答覆指出，從小事抓起，減輕基層幹部負擔，讓基層幹部有更多時間和精力為群眾服務。精簡會議，會議減少了70%，水電費、材料文件等會議開支也減少了很多；精簡報表，推行「一表同享」和「無紙化辦公」，既省了紙張油墨，又減輕了幹部負擔。街道每年能省人民幣10多萬元，幹部作風也有了明顯轉變，「精力更充沛了，工作積極性也更高了」。

另有答覆表示，要防止「過緊日子」在一些幹部裡曲解變味。絕不能把「過緊日子」作為不擔當、不作為的藉口。

