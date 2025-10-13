快訊

菲律賓、南美洲猛搖 專家直指「台日似乎有空白帶」示警留意規模7地震

常說「2種詞」是腦部退化警訊！ 專家：6招鍛鍊大腦不失智

輝達台灣總部卡關！新壽忘了「這常識」 專家：再不讓會很慘

中國國家保密局：有媒體為「盲目求新求快」致洩密

中央社／ 台北13日電

隸屬中國國家保密局的社群媒體帳號「保密觀」在微信公眾號發文，指有媒體洩露國家機密，包括將參考密件中的敏感內容加入新聞報導，批評有媒體「盲目求新、求快」，在新聞編採等環節「打擦邊球」引致洩密，危害國家安全及利益。

「保密觀」微信公眾號10日發文，舉出3個媒體洩密的例子。其中一個是某涉密單位宣傳幹部接受上級單位記者的新聞採訪，在未履行審批手續下，擅自提供涉密文件做參考。該記者為求新聞有原創性，將參考密件中的敏感內容加入新聞報導，經上級審批後發布。該新聞在網路上廣泛傳播，造成嚴重洩密。

另一例子是某國家機關報社人員從機關幹部領取一張存有秘密級材料的光碟，該媒體編輯根據相關資料撰寫新聞宣傳稿，發布後被多個自媒體轉載、解讀、炒作，造成洩密。

另外，一名領導到某重點軍工企業視察工作，當地電視台派記者跟隨報導，記者明知故犯，拍攝仍尚處於保密狀態的新型武器裝備外形，並在新聞中播放，被眾多境內外網站轉載，造成嚴重後果。

文章表示，有供稿單位保密常識缺乏、保密紀律不嚴，未經審查批准，隨意提供涉及國家秘密的訊息。有新聞出版單位及工作人員「盲目求新、求快」，在新聞編採、撰稿、審查、公開等各環節「打擦邊球」，引致洩密，危害國家安全和利益。上述例子中的洩密人士都受到處分。

文章表示，政府門戶網站、微信公眾號等新聞媒體訊息發布快、宣傳範圍廣，但是這些公開訊息往往是外部勢力緊盯的重點，若新聞宣傳把關不嚴、保密審查缺位，則極易造成洩密事件。保密審查是規範新聞報導訊息公開的重要環節。

延伸閱讀

新版「太鼓達人」來了？ 大聯盟掀起投手洩密旋風人人自危

交通警察洩密！轉傳賴士葆撞傷2女個資 判刑6月緩刑4年

弘仁會、華山幫槍戰 新北警涉洩密判6月、緩刑2年

律師洩密又一件！讓詐團掌進度並及時滅證 法院判刑4月

相關新聞

學者：北京回應川普威脅 旨在安撫市場、川習會如期舉行

美國總統川普威脅對中國商品加徵100%關稅、反制北京再打「稀土牌」後，大陸官方12日批評美國有關表態是「雙重標準」，並強...

港男陳同佳有意來台投案6年未果 管浩鳴：比坐牢還慘

香港男子陳同佳2018年2月與女友潘曉穎來台旅行期間發生爭執，陳同佳殺死潘曉穎後後潛逃回港。陳同佳返港後因被控洗黑錢遭捕...

北京看國民黨選舉 除了「中國人認同」還觀察什麼？

國民黨主席選舉將於18日登場，6人參選之下，選情混沌不明。大陸網民、北京如何看待這次選戰？選前有候選人出面指控大陸介入選舉，還稱遭到假帳號、AI影片攻擊，對選情可能有什麼影響？《聯合報數位版》匯整大陸多位涉台學者、大陸網上熱議內容，提供側面觀察視角。

中澳鐵礦交易採人民幣結算 藉機削弱美元壟斷地位

中國礦產資源集團近期傳出已經與澳洲礦業巨頭必和必拓（BHP）簽署協議，最快從今年第4季起，必和必拓在與中國大陸進行的鐵礦...

菲船闖鐵線礁 遭陸驅離

中菲南海再生磨擦，大陸海警昨天表示，菲律賓兩艘公務船未經中國政府允許，非法闖入中國南沙群島鐵線礁附近海域，大陸海警依法對...

陸揭境外間諜扮網紅 策反百人

大陸國安部微信公眾號昨天公布一起間諜案，這是大陸連續三天公布相關案件，通報稱，有境外間諜情報機關以旅遊「美女博主」，策反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。