中國國家保密局：有媒體為「盲目求新求快」致洩密

隸屬中國國家保密局的社群媒體帳號「保密觀」在微信公眾號發文，指有媒體洩露國家機密，包括將參考密件中的敏感內容加入新聞報導，批評有媒體「盲目求新、求快」，在新聞編採等環節「打擦邊球」引致洩密，危害國家安全及利益。

「保密觀」微信公眾號10日發文，舉出3個媒體洩密的例子。其中一個是某涉密單位宣傳幹部接受上級單位記者的新聞採訪，在未履行審批手續下，擅自提供涉密文件做參考。該記者為求新聞有原創性，將參考密件中的敏感內容加入新聞報導，經上級審批後發布。該新聞在網路上廣泛傳播，造成嚴重洩密。

另一例子是某國家機關報社人員從機關幹部領取一張存有秘密級材料的光碟，該媒體編輯根據相關資料撰寫新聞宣傳稿，發布後被多個自媒體轉載、解讀、炒作，造成洩密。

另外，一名領導到某重點軍工企業視察工作，當地電視台派記者跟隨報導，記者明知故犯，拍攝仍尚處於保密狀態的新型武器裝備外形，並在新聞中播放，被眾多境內外網站轉載，造成嚴重後果。

文章表示，有供稿單位保密常識缺乏、保密紀律不嚴，未經審查批准，隨意提供涉及國家秘密的訊息。有新聞出版單位及工作人員「盲目求新、求快」，在新聞編採、撰稿、審查、公開等各環節「打擦邊球」，引致洩密，危害國家安全和利益。上述例子中的洩密人士都受到處分。

文章表示，政府門戶網站、微信公眾號等新聞媒體訊息發布快、宣傳範圍廣，但是這些公開訊息往往是外部勢力緊盯的重點，若新聞宣傳把關不嚴、保密審查缺位，則極易造成洩密事件。保密審查是規範新聞報導訊息公開的重要環節。