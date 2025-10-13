中美再爆貿易戰 港媒：美方最終可能妥協

中國和美國的貿易關係近期再度惡化，包括中方打出「稀土牌」，美方則威脅對中國產品加徵100%關稅，香港個別媒體認為，北京的強硬立場最終可能導致美方妥協，美方可能會「臨陣退縮」。

信報今天發表社評指出，中國利用稀土高調反擊美國，目的是要迫使美國放棄不正常的關稅戰和科技戰，回到正常的貿易談判桌。

社評表示：「中美角力進入這個回合，關稅到底多少已經變得次要，最重要的是雙方怎樣透過自身的產業鏈優勢一較高下。」

社評指出，川普始終是一位「交易型總統」，凡事皆計算利害得失，跟中國打交道的這些年以來，「每次都硬繃繃彷彿不惜玉石俱焚，但每次碰壁之後都會放軟身段尋求對話」；只要中國摸清楚這位老對手的套路，堅持立場，據理力爭，不見得這次不能又讓山姆大叔知難而退。

社評預期，「北京只要企硬，相信最終必可令華府妥協。」

香港經濟日報也發表社評表示，川普威脅重新向中國加徵超高額關稅，非但難實現他想要的效果，更勢必會再次把自己陷入「臨陣退縮」的境地。

社評認為，川普重新用3位數關稅威脅中國，「同樣凸顯美方同中國博弈缺乏有效的政策工具」；在各種供需條件都沒有改變之下，川普如果11月落實對中國加徵100%關稅，最終只會「搬起石頭砸自己的腳」。

社評表示，「…川普今次威脅已是黔驢技窮，再難嚇到（阻）中國。事實上…中方加快減少對美依賴，8月對美出口佔整體比率進一步降至9.8%，跌穿雙位數，而這並無阻中國整體外貿持續增長。」