學者：北京回應川普威脅 旨在安撫市場、川習會如期舉行

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
儘管中美關係近日再度趨於緊張，但學者普遍預期川習會仍將如期舉行。圖為2019年6月2日，美國總統川普（左）在日本大阪G20團峰會期間會見大陸國家主席習近平。（美聯社）
美國總統川普威脅對中國商品加徵100%關稅、反制北京再打「稀土牌」後，大陸官方12日批評美國有關表態是「雙重標準」，並強調中國「不願打，但也不怕打」關稅戰，但並未立刻宣布反制措施。學者分析，中國稀土新規是對美討價還價的戰略工具，同時反制美國過去20多天對華持續加碼經貿限制，但意外引發巨大負面反響。北京最新聲明旨在安撫市場而非加大對美威懾，以期月底中美領導人會談如期登場。

《聯合早報》報導，南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江表示，大陸商務部的最新聲明，可能是北京意識到國際社會擔憂過於劇烈的結果，「主要目的是進一步解釋，盡量去緩和（局勢），爭取做到安撫而不是威脅。」

復旦大學美國研究中心教授張家棟受訪時分析，中國把「稀土牌」作為中美元首會晤前的威懾工具和籌碼，但新規嚴厲程度讓國際社會「嚇一大跳」，川普的反應也超出北京預期。

張家棟研判，中美經貿談判仍有很大迴旋空間，「因為中美相互都能卡對方脖子。現在中美可以相互威懾，也可以相互依賴，這是基本現實。雙方一定能達成妥協，總不能因為去卡對方把自己卡死。」

新加坡國立大學東亞研究所高級研究員陳波分析，中美今年5月以來已經歷四輪高層經貿會談，相信已達成框架協議，距離解決貿易糾紛僅一步之遙。川普5月先放棄對華加徵高達145%關稅，顯示此法不通，最新對華關稅威脅實則難以執行。

陳波說：「在這個時間點上，如果能夠達成協議，中國能夠買美國的大豆、波音飛機等巨額美國商品，川普的政治壓力一下子就能減輕不少。反過來說，如果中美到這個地步，突然又打起跟4月份一樣的貿易戰，相當於前功盡棄。」他認為，川普作為精明的商人，還是願意與習近平會面協議。

儘管川習會很大可能仍將舉行，但李明江也說：「這次博弈，不可避免會加快中國跟一些國家在經貿領域的脫鉤或部分脫鉤。長遠看，這對中國稀土產業也是一個打擊，意味著以後的國際市場份額可能會減少。」

