港媒：香港殺人嫌犯陳同佳仍有意赴台投案
據報導，7年前涉嫌在台灣殺害女友而逃返香港的嫌犯陳同佳，赴台投案意願沒變。
2018年初，陳同佳涉嫌在台灣殺害同行女友潘曉穎後逃回香港，其後被警方拘捕並依洗黑錢罪名起訴，被判入獄。2019年10月23日，陳同佳出獄後表示，願意赴台「自首」（投案）。
多年來，香港立法會議員、牧師管浩鳴一直協助陳同佳赴台「自首」事宜。香港星島日報今天刊登有關管浩鳴的訪問，管浩鳴表示，陳同佳「自首」意願沒變，但事件暫未看到出路。
他並補充說，陳同佳赴台「自首」一事接近「無得搞（沒法成事）」，這非常「視乎台方立場」。
但他說，將會鍥而不捨跟進及想辦法解決此事，並指始終都要解決，「這個世界總有天理」；最重要是確保陳同佳獲得公平審訊，而移交過程中，港台雙方要有商有量。
據指出，目前陳同佳住在深山地方，足不出戶。
管浩鳴形容，「坐牢尚且有機會放風，到戶外見見人，但陳同佳連這種機會都沒有，就這樣一直住在狹小空間中，平時完全沒有人和他談話，最多偶爾見見父母，和社會隔絕了，肯定比坐牢更不堪。無論他是謀殺或誤殺，總得給他機會受審。」
