陸企聞泰半導體資產被荷蘭凍結 稱將啟動外交解決

荷蘭政府以擔憂關鍵技術可能被轉移為由，對大陸晶片製造商聞泰科技旗下的安世半導體採取干預措施，凍結公司資產。聞泰科技指責荷蘭政府以莫須有的國安為藉口凍結安世全球運營，強調公司絕不會屈服於外部政治壓力，並已啟動一切法律與外交途徑，要求荷方撤銷決定。

綜合路透及證券時報網報報導，荷蘭經濟事務與氣候政策部9月30日向安世半導體下達部長令，要求公司及全球範圍內約30家子公司、分支機構與辦事處，在未來一年內不得對資產、智慧財產權、業務及人事安排等進行任何調整。

總部位於荷蘭的安世半導體為汽車與消費性電子產業生產電腦晶片，是全球最大的基礎型晶片製造商之一。荷蘭當局說，此次干預旨在應對安世內部的行政管理缺陷，並防範關鍵技術流向母公司聞泰科技；荷蘭政府有權撤銷或阻止可能造成危害的決策，但公司日常生產可正常進行。

荷蘭經濟部在聲明中指出，此舉依據一項確保緊急情況下關鍵物資供應的法律實施，屬於「極為特殊」的干預措施，並可能面臨司法上訴。

安世半導體10月1日向企業法庭提交緊急申請，要求對公司展開調查並採取臨時措施。公司發言人說，安世嚴格遵守一切現行法令、出口管制，以及制裁制度。

聞泰科技12日在官方微信公眾號發布聲明稱，荷蘭政府以莫須有的「國家安全」為由，對安世半導體實施全球運營凍結，是基於地緣政治偏見的過度干預，而非基於事實的風險評估。這項措施嚴重違背歐盟一貫倡議的市場經濟、公平競爭和國際經貿規則。

聲明指出，安世半導體個別外籍管理層試圖透過法律程序強行改變安世半導體股權結構，訴求與荷蘭政府指令高度連結，本質是藉政治壓力剝奪股東權利、顛覆公司合法治理結構。公司對此類以「合規」為名、行奪權之實的行為予以譴責。

聞泰科技也稱，公司絕不會屈服於外部政治壓力，並已啟動一切法律與外交途徑，要求荷蘭政府立即撤銷錯誤指令，並停止對中國企業的系統性歧視，且維護全球半導體產業鏈的開放與合作。