港男陳同佳有意來台投案6年未果 管浩鳴：比坐牢還慘

香港男子陳同佳2018年2月與女友潘曉穎來台旅行期間發生爭執，陳同佳殺死潘曉穎後後潛逃回港。陳同佳返港後因被控洗黑錢遭捕。2019年10月，陳同佳刑滿出獄後一再表達願來台投案，卻一直未獲台灣方面同意。一路協助陳同佳的香港聖公會牧師管浩鳴接受星島日報專訪時透露，陳同佳「自首」（應為「投案」非「自首」）意願沒變，但事件暫未看到出路。

管浩鳴形容，陳同佳現在處境比坐牢更不堪。報導稱，礙於台灣堅持陳同佳來台投案必須透過台港兩地政府「司法互助」，導致陳同佳至今仍「自首」無期。

針對陳同佳有意來台投案，陸委會曾多次表達民進黨政府的立場。在2019年10月20日的新聞稿中，陸委會指，港府宣稱陳嫌「自願自首」，是有背後政治力量精心操作的投案安排，強調針對此案台港雙方應建立司法互助合作機制，方能根本解決問題。

陳同佳案因牽扯到台港及兩岸複雜的政治問題，導致殺人嫌犯要來台投案，六年來台灣卻一再拒絕的怪事。

在星島日報13日刊登的訪問中，管浩鳴說，陳同佳赴台自首一事已接近「無得搞」，非常視乎台方的立場，暫未看到出路，但強調會一直鍥而不捨跟進及想辦法，「始終都有一日要解決，這個世界總有天理嘛！」

管浩鳴認為，最重要是確保陳同佳可獲得公平審訊，而移交過程港、台雙方要有商有量，不要引致其他更嚴重的後果。

管浩鳴透露，陳同佳仍住在香港某深山處，足不出戶，「坐牢尚且有機會放風，到戶外見見人，但陳同佳連這種機會都沒有，就這樣一直住在狹小空間中，平時完全沒有人和他談話，最多偶爾見見父母，和社會隔絕了，肯定比坐牢更不堪。他犯的是謀殺、誤殺也好，總得給他機會受審吧？」

管浩鳴表示，更糟的是，陳同佳現在這種狀態沒有任何限期，永遠不知道何時才有轉機，就這樣無盡等待。

對於不時有網民質疑，身為殺人案疑兇的陳同佳卻「打機渡日」（整天打電動遊戲，形容無所事事）太自在，管浩鳴認為，這種說法太表面，一名囚犯哪怕犯過大罪被判入獄，都有機會為自己行為負責，但陳同佳狀況實際上是「人生完全停滯」。

管浩鳴說，背負罪行但無機會接受審訊，遑論改過自新及重投社會。「日日玩遊戲機點會開心？一個人對自己未來完全無方向，就好像『大海中的一團物體』，隨水漂流。」