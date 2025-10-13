中澳鐵礦交易採人民幣結算 藉機削弱美元壟斷地位

中國礦產資源集團近期傳出已經與澳洲礦業巨頭必和必拓（BHP）簽署協議，最快從今年第4季起，必和必拓在與中國大陸進行的鐵礦石現貨交易中，將有30%的金額改以人民幣結算。分析指出，中國大陸此舉除削弱美元在鐵礦石貿易中的壟斷地位外，也希望掌控鐵礦石定價權。

業界相信，中方與必和必拓達成協議，減少依賴美元進行大宗商品結算，可以提升中國的經濟安全，並加速人民幣國際化。但該訊息目前還未有官方回應。

香港大公報報導，美元憑藉「石油─礦石」雙支柱壟斷全球大宗商品定價與結算體系。鐵礦石年貿易額超1.2兆美元，其中約80%以美元結算，是中國大陸進口金額最高的單一商品類別之一。這也意味大陸企業承擔著巨大的匯率波動成本和清算管道依賴風險。

上海有色網報導，BHP已接受中國客戶部分鐵礦石貿易的人民幣結算要求。報導稱，BHP與中國礦產資源集團及相關鋼企經過多輪談判，此前談判中，BHP堅持以美元計價，會導致必和必拓願意妥協，主要原因是中方供應來源較以往多元化，新增巴西和非洲鐵礦石供應。

彭博引述雪梨科技大學澳中關係研究所研究員瑪麗娜．張分析，多年來，中國一直是全球最大買家，但對價格卻幾乎沒有發言權，如今，中國希望掌控定價權。

大陸鋼鐵企業過去因採購分散，難以集中議價力量，長期處於被動接受價格的地位。自從中國礦產資源集團在2022年成立後，把所有國有鋼鐵企業的採購權集中一起，代表大陸全國四成鐵礦石進口量，對外進行集中採購談判。

業內分析認為，採用人民幣進行跨境結算有助於降低匯率波動風險、減少財務成本，並進一步提升中國鋼鐵企業的採購積極性。同時，人民幣結算的擴大或將削弱美元在鐵礦石貿易中的壟斷地位，促進貿易體系的多元化與穩定化。

目前已有多家國際礦企接受人民幣結算：巴西淡水河谷、澳洲第二大鐵礦企業力拓已同意與中方用人民幣結算；澳洲第三大鐵礦企業、全球第四大鐵礦石生產企業FMG（福德士河集團）也接受人民幣結算。