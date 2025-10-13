菲船闖鐵線礁 遭陸驅離

中菲南海再生磨擦，大陸海警昨天表示，菲律賓兩艘公務船未經中國政府允許，非法闖入中國南沙群島鐵線礁附近海域，大陸海警依法對菲船隻採取管控措施並予以堅決驅離，現場操作專業規範、合理合法。根據大陸海警提供的視頻，大陸海警船以水砲驅離菲公務船。

鐵線礁位於中方控制的渚碧礁與菲律賓控制的中業島之間，距離兩地約三點五至九點三海里。該島近期常見中菲雙方軍警與漁船活動，近年成為海上博弈的焦點。有報導稱菲用中業島哨所追蹤中國艦船動向。鐵線礁雖相較仁愛礁、黃岩島不為人知，但戰略位置敏感。

中國海警局新聞發言人劉德軍表示，十二日九時十九分，菲三○○三公務船無視中方多次嚴正警告，危險接近中方正常維權執法的海警二一五五九艇，導致發生擦碰，責任完全在菲方。

劉德軍強調，中國大陸對包括鐵線礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。菲方行徑嚴重侵犯中方領土主權，違反「南海各方行為宣言」，破壞南海和平穩定。劉德軍同時正告菲方立即停止侵權滋擾，中國海警將依法在中國管轄海域開展維權執法活動。