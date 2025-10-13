聽新聞
陸揭境外間諜扮網紅 策反百人

聯合報／ 記者林則宏／綜合報導

大陸國安部微信公眾號昨天公布一起間諜案，這是大陸連續三天公布相關案件，通報稱，有境外間諜情報機關以旅遊「美女博主」，策反中國境內一百多名人員危害大陸國家安全，伺機展開策反滲透及情報竊密活動。但通報並未公布「美女博主」的身分。

大陸國安部指出，西藏某大學學生「小杰」在某社交平台收到一名自稱「小椰」的美女旅遊博主的私訊，稱其為某自媒體公司簽約博主「小椰」，準備到西藏某地拍攝旅遊視頻，詢問小杰有沒有興趣一起創作。出於好奇，小杰點開了小椰的主頁，照片里的小椰時尚靚麗，足跡遍布中國各地。面對小椰的熱情詢問，小杰並未多想，積極地介紹起當地的風景名勝和特色美食。

在雙方逐漸熱絡後，小椰想做一期以「不為人知的小眾景點」為主題的視頻，挖掘「被忽視的角落」。小椰隨後發了十多個地理位置坐標，希望小杰先去拍攝一些空鏡和延時攝影素材，她承諾不僅會給小杰「勞務費」，更表示如果合作滿意，將推薦小杰進入其公司實習。

小杰根據小椰提供的地理位置逐一上網查看後發現，這些特色民宿、小眾景區有多處緊鄰大陸軍事管理區。小杰立即警覺到「不對勁」，主動向國安單位舉報，並將小椰的帳號及兩人聊天記錄提供國安機關。

通報稱，大陸國安機關根據小杰提供的線索開展調查，成功鎖定以小椰為偽裝的境外間諜情報機關人員及背後組織，並查出這個「美女博主」以相同的套路誘導、策反中國境內一百多名人員實施危害國家安全的行為。

大陸國安部稱，小杰因舉報有功，受到國家安全機關和學校的表彰獎勵。

