對美強硬後又喊話加拿大 陸大使：先糾正歧視措施

美國與中國貿易緊張關係急速升高之際，中國駐加拿大大使王鏑10日在媒體公開喊話，呼籲加拿大方面應首先「糾正對中國產品的單邊歧視性措施」，中方也會「對反制措施相應做出調整」。

北京日報報導，根據中國駐加拿大大使館官網公布訊息，王鏑10日在接受加拿大電視台（CTV）政論節目「問詢時刻」（Question Period）專訪時，針對中加關係及經貿、關稅等問題回答提問，並作上述表示。

王鏑首先表示，近期中加關係呈現積極態勢，中加兩國總理在紐約進行了坦誠、建設性會見，達成許多共識，為雙邊關係下階段發展指明方向。中方願與加方保持高層交往，加強各領域交流合作。

根據公布內容，王鏑宣稱，中加經貿合作的本質是互利共贏。加方應首先「糾正對中國產品的單邊歧視性措施」，中方也會「對反制措施相應做出調整」。

王鏑又說，中加兩國在能源等領域合作潛力巨大，只要堅持互利共贏精神，雙方經貿合作就會越來越好。

中國與加拿大間的貿易關係，近1年多來也處於較緊張狀態。2024年10月1日，加拿大對中國製造的電動車課徵100%關稅，被中國視為是在追隨美國及歐盟的保護主義政策；同年10月15日，加拿大再對中國鋼鐵及鋁製產品加徵25%關稅，理由是中國的產能過剩與政府補貼可能導致市場扭曲與不公平競爭。

中國方面，2024年9月9日，中國商務部決定對原產於加拿大的進口油菜籽進行反傾銷立案調查。但到今年9月6日，中方又宣布將調查期限延長半年，至2026年3月9日，理由是「本案情況複雜」。在此之前，中方8月中旬對加拿大油菜籽徵收高達75.8%的保證金，引起加方強烈不滿。

此外，中國還自今年3月20日起，對原產於加拿大的部分進口商品加徵關稅，其中對油菜籽油、油渣餅、豌豆加徵100%關稅；對水產品、豬肉則加徵25%關稅，導致雙邊貿易衝突加劇。