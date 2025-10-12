陸煙草局副局長被查 今年來46位「中管幹部」落馬

中共中央紀委國家監委網站12日通報，大陸國家煙草專賣局副局長韓占武涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查，為第七隻「煙草虎」，也今年以來中紀委公開通報審查調查的第46個「中管幹部」。

綜合界面新聞、紅星新聞報導，公開資料顯示，韓占武出生於1966年10月，法學學士，擁有豐富的政府工作經驗，曾任中國機電設備招標中心主任、黨委書記；2019年2月前後，韓占武分別任工信部人事教育司司長，工信部辦公廳主任等職；2020年4月27日，韓占武出任國家煙草專賣局副局長。

韓占武任副局長後分管經濟運行司、財務司、審計司、科技司、規範管理辦公室、董事會工作辦公室、南通、昆明、珠海醋酸纖維有限公司董事會。而韓占武是任上通報被查，其上個月還在外調研。

大陸國家煙草專賣局成立於1984年，為工信部管理的國家局，與中國煙草總公司合署辦公，對中國煙草行業實行統一領導、垂直管理、專賣專營的管理體制。截至2024年，大陸全國共有省級煙草專賣局33個、地市級450個、縣級2,393個，覆蓋全行業的產供銷網絡。

在中國大陸煙草作為專賣體系，容易成為權錢交易的場域。上一隻被打落的「煙草虎」是在今年1月，第六個「煙草虎」則為大陸國家煙草專賣局副局長張天峰，他涉嫌嚴重違紀違法被查，7月被開除黨籍。

其餘落網的「煙草虎」包括大陸國家煙草專賣局原副局長趙洪順，中央紀委原派駐國家煙草專賣局紀檢組組長、國家煙草專賣局原黨組成員潘家華，國家煙草專賣局原黨組成員、副局長何澤華等。

二十屆中共中央紀委四次全會提出，2025年將著重抓好煙草等領域系統整治，著力破解新型腐敗和隱性腐敗發現、取證、定性難題，嚴肅查處濫用職權、玩忽職守、違規決策造成國有資產重大損失問題。