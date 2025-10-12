快訊

才剛當3寶爸！楊祐寧送走癌父病榻吻別金鐘行程不變

不花錢上健身房！59歲女每周維持這些運動：現在是體能巔峰

中職／獅隊G3打線出爐蘇智傑扛DH 陳聖平因傷列不出賽名單

聽新聞
0:00 / 0:00

陸煙草局副局長被查 今年來46位「中管幹部」落馬

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國家煙草專賣局副局長韓占武涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查，為第七隻落馬「煙草虎」。（圖／取自長安街知事微信公眾號）
大陸國家煙草專賣局副局長韓占武涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查，為第七隻落馬「煙草虎」。（圖／取自長安街知事微信公眾號）

中共中央紀委國家監委網站12日通報，大陸國家煙草專賣局副局長韓占武涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查，為第七隻「煙草虎」，也今年以來中紀委公開通報審查調查的第46個「中管幹部」。

綜合界面新聞、紅星新聞報導，公開資料顯示，韓占武出生於1966年10月，法學學士，擁有豐富的政府工作經驗，曾任中國機電設備招標中心主任、黨委書記；2019年2月前後，韓占武分別任工信部人事教育司司長，工信部辦公廳主任等職；2020年4月27日，韓占武出任國家煙草專賣局副局長。

韓占武任副局長後分管經濟運行司、財務司、審計司、科技司、規範管理辦公室、董事會工作辦公室、南通、昆明、珠海醋酸纖維有限公司董事會。而韓占武是任上通報被查，其上個月還在外調研。

大陸國家煙草專賣局成立於1984年，為工信部管理的國家局，與中國煙草總公司合署辦公，對中國煙草行業實行統一領導、垂直管理、專賣專營的管理體制。截至2024年，大陸全國共有省級煙草專賣局33個、地市級450個、縣級2,393個，覆蓋全行業的產供銷網絡。

在中國大陸煙草作為專賣體系，容易成為權錢交易的場域。上一隻被打落的「煙草虎」是在今年1月，第六個「煙草虎」則為大陸國家煙草專賣局副局長張天峰，他涉嫌嚴重違紀違法被查，7月被開除黨籍。

其餘落網的「煙草虎」包括大陸國家煙草專賣局原副局長趙洪順，中央紀委原派駐國家煙草專賣局紀檢組組長、國家煙草專賣局原黨組成員潘家華，國家煙草專賣局原黨組成員、副局長何澤華等。

二十屆中共中央紀委四次全會提出，2025年將著重抓好煙草等領域系統整治，著力破解新型腐敗和隱性腐敗發現、取證、定性難題，嚴肅查處濫用職權、玩忽職守、違規決策造成國有資產重大損失問題。

監委 辦公室 中共 主任 查處 財務

延伸閱讀

大陸稀土管制升級 蔡正元：對台灣衝擊影響非常大

大陸網軍介入藍主席選舉？ 鄭麗文陣營：指控要有證據

華爾街日報：大陸管制稀土引發川普新一輪關稅 美中緊張仍保有轉圜空間

新聞眼／中美貿易戰陡然升級 北京做好翻桌準備

相關新聞

陸煙草局副局長被查 今年來46位「中管幹部」落馬

中共中央紀委國家監委網站12日通報，大陸國家煙草專賣局副局長韓占武涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和...

中菲南海再生摩擦！陸海警稱雙方船隻在鐵線礁再度擦碰

中國海警12日表示，菲律賓3002、3003號公務船未經中國政府允許，非法闖入中國南沙群島鐵線礁附近海域。中國海警稱，依...

李強訪北韓赴烈士陵憑弔 要發揚「抗美援朝」精神

今年是解放軍派遣志願軍部隊參與韓戰75周年，近日在北韓（朝鮮）訪問的中共政治局常委兼中國總理李強，特別前往北韓安州的志願...

北京冀年輕化 香港立法會張宇人、陳健波等6議員宣布交棒

近日政圈盛傳因為北京希望議會年輕化，有一半70歲以上議員可能不獲「祝福」於年底的立法會選舉角逐連任。繼立法會主席梁君彥（...

中國日報副總編孫尚武 調升香港中聯辦副主任

中國人力資源和社會保障部網站11日發布國務院任免國家工作人員名單，其中英文「中國日報」副總編孫尚武，任中共中央駐香港聯絡...

陸國安部揭 境外間諜扮美女旅遊網紅策反中國百餘人

間諜無所不在？大陸國安部微信公眾號12日公布，有境外間諜情報機關以旅遊「美女博主」，策反中國境內100餘名人員實施危害大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。